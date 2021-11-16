Німеччина може домовитися з Путіним з основних енергетичних питань

Путін не дасть «замерзнути» Європі, що саме по собі виглядає кепсько

Енергетика це наш слабкий ланцюг і Кремль намагатиметься зруйнувати саме його

Припинення сертифікації «Північного потоку – 2» не має нас сильно тішити.

Скоріше навпаки, адже створюється окрема компанія, що відповідатиме за частину «Північного потоку – 2» на німецькій території і в німецьких територіальних водах. Там буде в повному обсязі діяти законодавство Євросоюзу.

А от стосовно іншої частини «Північного потоку – 2» схоже є домовленість з європейського законодавства «з"їхати». На фоні заповнення «Газпромом» сховищ насамперед у Німеччині виглядає так, що Німеччина з Путіним з основних енергетичних питань домовилася. Путін не дасть «замерзнути» Європі, що саме по собі виглядає кепсько.

Путін гру звісно не виграв, але цей раунд у Німеччині так і це буде їй коштувати.

Схоже, що домовилися без нашої участі і через нашу голову, тому хотілося б знати, як враховані наші інтереси щодо продовження транзитного контракту з «Газпромом» та купівлі газу в ЄС. Якщо таких домовленостей немає, то нам це коштуватиме набагато більше, ніж Німеччині. Енергетика це наш слабкий ланцюг і Кремль намагатиметься зруйнувати саме його.

Вихід є і ми маємо його пробити. Потрібно, щоб поляки пішли в Європейський суд із запереченням цього «розводу». А ми маємо їх підтримати.

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Джерело: блог Павла Клімкіна

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