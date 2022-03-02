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    Три нафтових гіганти йдуть із російського ринку

    ExxonMobile знаходиться на російському ринку вже 25 років - Три нафтових гіганти йдуть із російського ринку
    ExxonMobile знаходиться на російському ринку вже 25 років

    ExxonMobil виходить із одного з найбільших у Росії навтогазових проєктів

    Американська нафтова компанія ExxonMobil заявила про завершення роботи в Росії та про припинення інвестицій у російські проєкти, включаючи великі підприємства на Сахаліні. Про це повідомляє BBC.

    «Ми засуджуємо військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і наражають на небезпеку її народ», - йдеться в заяві компанії.

    ExxonMobile знаходиться на російському ринку вже 25 років. Перед початком розгорнутої Росією війни у РФ було близько тисячі співробітників компанії. Частка ExxonMobil у проєкті «Сахалін-1» складає 30%.

    Раніше про свій відхід заявили два нафтові гіганти - BP і Shell.

    Нагадаємо, американський авіаконцерн Boeing оголосив про призупинення основних операцій у Росії.

    Як відомо, російські банки відключено від системи Mastercard. Після відключення від платіжної системи Mastercard картки російських банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах.

    До слова, Росія мститься всьому світу: заборонила польоти авіакомпаніям із 36-ти країн.

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    Теги: нафта Росія війна Україна #stoprussia
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    Три нафтових гіганти йдуть із російського ринку