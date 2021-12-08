Путін програв. США підвищують ставки
Байден застосовує політику батога і пряника щодо Росії
Путін всі останні місяці послідовно підвищував ставки навколо України. І дещо за це вже отримав: з проєкту оборонного бюджету США зникли додаткові санкції щодо «Північного потоку-2» та російського суверенного боргу.
Звісно, вони там можуть ще з'явитися, адже Байден доволі послідовно здійснює політику батога та пряника щодо Росії. Останнім часом і США стали підвищувати ставки – тактика правильна, але містить чимало загроз ескалації.
Саме тому рішення підтримувати діалог між США та РФ щодо нас – новина ще не хороша, але тим не менш обнадійлива. Але не чекайте, що Путін швидко відведе свої війська – йому потрібен важіль на нас і Сполучені Штати.
Це поки що не кінець російської гри, але черговий тайм Путін точно не виграв.
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Джерело: блог Павла Клімкіна