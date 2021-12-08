Чи прийняв Путін рішення про вторгнення в Україну – заява Білого дому

Ситуація із загостренням на кордоні з Україною поки не стає зрозумілішою чи менш загрозливою

США не знають, що планує робити Кремль

США поки не знають, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення в Україну. Вашингтон попередив Москву, що не прийняті у 2014 році заходи будуть вжиті сьогодні. Про це повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми досі не знаємо, чи прийняв Путін рішення (про подальше вторгнення в Україну – ред.)», – сказав Салліван.

Відповідаючи на запитання про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія у разі агресії проти України, Салліван відмовився вдаватися до подробиць.

Нагадаємо, США можуть повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи – Держдеп.

Раніше стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Напередодні президент США Джозеф Байден провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Вже стало відомо, що сторони домовились продовжити діалог щодо України.



