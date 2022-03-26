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    Думки вголос

    Зраджуючи нашу боротьбу за свободу, угорці зрадять і свою

    Угорщина блокує поставки зброї до України - Зраджуючи нашу боротьбу за свободу, угорці зрадять і свою
    Угорщина блокує поставки зброї до України
    Фото: Magyarország Kormánya / flickr.com

    Дати нам зброю – це питання моралі і цінностей, а не політики

    Коли я чую від угорців, що вони не готові навіть пропускати зброю для нас через свою територію, то одразу хочу нагадати їм про 1956 рік. Про повстання, що було придушене радянськими військами і призвело до тисяч вбитих та поранених.

    Хочу також нагадати, що на стороні Добра тоді були українці, що доєдналися до повстання. Зраджуючи нашу боротьбу за свободу, угорці зрадять і свою. А також українських угорців, що зараз у наших Збройних силах.

    Ми не очікуємо від Угорщини боротися поряд з нами, але дати нам зброю для боротьби – це питання моралі і цінностей, а не політики. Покоління українців пам’ятатимуть, хто був разом з нами і хто ні.

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    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Зраджуючи нашу боротьбу за свободу, угорці зрадять і свою