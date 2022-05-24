  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Олещук
рус
    Думки вголос

    Головна проблема «хороших росіян»

    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Навіть лідер опозиції Олексій Навальний, нічого не може зробити з путінським режимом - Головна проблема «хороших росіян»
    Навіть лідер опозиції Олексій Навальний, нічого не може зробити з путінським режимом
    фото з відкритих джерел

    Все, чого московити хочуть, це кров, це вбивства, це знищення усього

    Головна проблема із «хорошими рузькіми», про яких у нас так люблять говорити, полягає у тому, що, незалежно від того чи справді вони «хороші», чи «не хороші», але у своїй країни вони все одно ніхто.

    Вони зараз можуть каятися, або навпаки «качати права», вигадувати нові формати «духовного єднання», мріяти про «цінності», але це не матиме жодного значення.

    Будь-яка людина з мінімальним розумінням цінностей 21 ст. чужа на території московщини. От Путін – це справжній московит. І всі ці упирі з Думи. І викрадачі унітазів, гвалтівники та вбивці з росармії. І дебільні «зірки» росшоубізнесу. От вони – «справжні московити». Їх більшість, вони там домінують і будуть завжди домінувати. Поки ця «цивілізація» не зникне.

    Навіть якщо завтра бункерний дід подохне, це нічого там не змінить. Призначать іншого упиря, примусять усіх вірити, що цей упир – богообраний упир, упир – збирач земель, упир – геній. І все буде прекрасно. Навіть якщо він колись і не виглядав упирем, він буде змушений ним ставати.

    Все, чого вони хочуть, це кров, це вбивства, це знищення усього. Усі, хто цього не хочуть – це справді «націонал-зрадники», бо вони змушені поставати проти власного дикого племені, і шукати собі притулку в інших людеських спільнотах.

    Навіть якщо завтра вони оголосять про нову «перестройку», то змістовно там теж нічого не зміниться.

    Коротше кажучи, «хороші рузькі», якщо вони хоч трохи «хороші» – уже не «рузькі», і для сприйняття московитів нічого не значать.

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головна проблема «хороших росіян»