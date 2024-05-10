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Петро Олещук Політолог

Якщо у росіян все так чудово, то куди вони поспішають?

glavcom.ua
Чому Кремль так поспішає відповідати на українські атаки дронами?
колаж: glavcom.ua

Українські дрони підривають російську економіку

Росіяни зараз зосереджені на темах ІПСО та інших засобів впливу на українську громадську думку.

Теми вони використовують різні, зосереджуючись як на «нелегітимності влади», так і на «великих проривах та наступах» разом із «масованими ракетними атаками».

При цьому, ключова теза, на які спираються російські ІПСО як для української, так і для західної аудиторії – це те, що «росіяни все одно переможуть у довгу», бо у них «більше ресурсів». Не будемо зараз обговорювати цю тезу, але просто поставимо собі запитання. Якщо у них все так чудово, то куди вони поспішають?

Адже ж очевидно, що все, що вони роблять зараз, вони роблять з величезним поспіхом. Кидають свій «мобілізаційний резерв» у бій, не намагаючись їх особливо підготувати. Зрозуміло, що їм байдуже на людей, байдуже на все, що є для них лише «ресурсом» та «засобом».

Але все одно, не зрозуміло. Чого не вичекати, не підготуватися? Це ж логічно? Чи самі вони не так і впевнені у «стратегічній перевазі»? Мабуть, не дуже впевнені, і хочуть одержати результат саме зараз, не дуже чекаючи на «потім». І, загалом, зрозуміло, чого вони міркують саме у цьому напрямку. Минулого тижня у західних ЗМІ вийшло чимало цікавих публікацій про успішність ударів України по російськім НПЗ та іншим подібним об'єктам.

Удари дронів, про які раніше звітували у СБУ, призвели до надзвичайних наслідків. Аналітики CNN раніше заявляли, що атаки дронів мають більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції західних країн. Тепер ще одне авторитетне видання «Politico», опублікувало велику статтю про ефективність ударів по НПЗ.

Журналісти вважають, що хвиля ударів безпілотників по нафтопереробними заводами у глибині Росії змусила Кремль поспішно захищати свою територію. Як відзначають у виданні, Україна, руками СБУ, саджає Путіна на болючий шпагат. Через удари по НПЗ, кремль змушений обирати: зберігати ціни на бензин для населення, щоб не було соціального вибуху чи дозволити його експортувати, щоб мати гроші на фронт.

Цього тижня тема ударів по НПЗ була продовжена у ще одному виданні – Foreign Affairs. Там заявляють, що удари дронів СБУ по російських НПЗ виявились дієвішими за західні санкції. У виданні стверджують, що Україна повинна продовжувати бити по російських нафтопереробних заводах. Атаки дронів зупиняють роботу НПЗ, що змусить Росію експортувати більше сирої нафти. Це призведе до зниження світових цін, а не до їх зростання, як цього побоюються США.

«Українські удари по російських НПЗ зараз роблять те, чого не зробив режим санкцій. Не ставлячи під загрозу світове постачання енергоносіїв і не підвищуючи ціни, ці атаки скорочують доходи Росії й знижують її здатність перетворювати сиру нафту на паливо, необхідне для роботи танків і літаків», – зазначає Foreign Affairs.

Ну і варто нагадати, що буквально вчора відбулася знакова подія – український дрон атакував НПЗ у російському Башкортостані. А це вже 1500 кілометрів від місця запуску. Радіус суттєво розширюється. До стратегічного для росіян Уралу вже зовсім близько. А там – не лише ключові підприємства економіки, але і основа російського ВПК.

Отже, підсумовуючи все сказане вище, стає зрозуміло, що:

  • Можливості України по підриву російського економічного потенціалу уже співмірні з західними санкціями, а у деяких моментах – перевершують їх.
  • Вітчизняні «санкції» працюють значно надійніше та швидше, постійно розширяючи свою присутність на території держави-агресора.
  • Для росіян це реально неприємно, тому вони істерять і поспішають скоріше «вирішити питання».

Висновок? Треба продовжувати діяти саме у цьому напрямку. Це один з основних засобів як вплинути на росіян у стратегічній перспективі. І вони теж це прекрасно розуміють, тому сподіваються раніше розкласти нас зсередини.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Україна война военное положение росіяни

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