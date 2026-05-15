Путін зібрався до Пекіна одразу після Трампа. Кремль розкрив плани візиту

glavcom.ua
Експерти називають майбутню зустріч частиною «рутинних контактів» між Москвою та Пекіном.
Візит Путіна до Китаю триватиме лише один день

Російський диктатор Володимир Путін планує здійснити візит до Пекіна вже наступного тижня – 20 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання South China Morning Post.

За даними видання, поїздка глави Кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Очікується, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Джерела видання зазначають, що цей візит не матиме такого масштабного та символічного характеру, як приїзд американського президента. Співрозмовники South China Morning Post називають майбутню зустріч частиною «рутинних контактів» між Москвою та Пекіном.

Водночас видання звертає увагу, що це буде перший випадок, коли Китай прийматиме лідерів США та Росії в одному місяці.

На думку журналістів, ситуація демонструє прагнення Пекіна одночасно підтримувати відносини як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 14 травня підтвердив підготовку візиту Путіна до Китаю, однак точну дату тоді не назвав. Попередній візит російського диктатора до КНР відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. 

Як повідомлялося, під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання.

Зауважимо, перший день переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Пекіні засвідчив принципову різницю в логіці двох лідерів: американський президент робив ставку на особисту симпатію та розмови про партнерство, тоді як китайський з перших хвилин встановлював межі можливого діалогу.

