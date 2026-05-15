Угорщина почала переглядати підхід до України

Новий прем’єр країни вже готує переговори з Дональдом Туском

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наступного тижня здійснить візит до Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що візит угорського прем’єра запланований на середу, 20 травня. «Ймовірно, це буде на наступному тижні, в середу», – повідомив Шлапка.

За його словами, у Варшаві Мадяр проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, а також зустрінеться з президентом країни Каролем Навроцьким.

Шлапка зазначив, що перші рішення нового угорського уряду свідчать про можливу зміну політики Будапешта щодо України, Росії та Європейського Союзу.

«Відбуватиметься зміна як у випадку України, підходу до Росії так і питань, що стосуються Європи», – заявив речник польського уряду. Сам Петер Мадяр раніше повідомив, що під час поїздки відвідає Краків, Варшаву та Гданськ.

У Гданську угорський прем’єр також планує зустрітися з колишнім президентом Польщі та лідером руху «Солідарність» Лєхом Валенсою.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив чергову масовану російську атаку на Україну. Глава держави назвав це «важливим меседжем».