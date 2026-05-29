Навроцький ініціював позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Президент Польщі пов'язав свою ініціативу з рішенням Києва присвоїти підрозділу ССО почесне найменування на честь Героїв УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Onet.

Відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

«8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського», – заявив Навроцький.

Польський лідер пояснив свою позицію рішенням української влади присвоїти Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

На думку Навроцького, цей крок став додатковим аргументом для російської пропаганди. «Надав російській пропаганді чудовий матеріал і чимало підживлення. Я дуже критично оцінюю це рішення», – сказав президент Польщі.

Йдеться про указ президента України Володимира Зеленського, яким Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА».

В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Володимир Зеленський отримав його 5 квітня 2023 року під час офіційного візиту до Варшави. Відзнаку українському президентові вручив тодішній глава польської держави Анджей Дуда.

Нагадаємо, що Лондон і Варшава підписали нову угоду з безпеки, яка передбачає розширення військового співробітництва, розвиток систем ППО і спільну боротьбу з кібератаками. Документ підписали прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава британського уряду Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні. Основною метою договору стане протидія сучасним загрозам, включно з діями з боку дедалі агресивнішої Росії.