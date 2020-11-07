Дуже важливо, що друзі України в американському Конгресі були переобрані

Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом...

Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі.

Ключова позиція – і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.

Я на все життя запам’ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу.

Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів.

Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка сьогодні належить Україні. І в жодному разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями «п’ятої колони» всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати.

Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані – і Марсі Каптур, яка очолює український кокус, і всі, хто традиційно бореться за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському Конгресі. Ми це дуже цінуємо.

Якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей – я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху – як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією – до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції.

Джерело: блог Петра Порошенка

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