  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Дуже важливо, що друзі України в американському Конгресі були переобрані

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Джозеф Байден та Петро Порошенко - Дуже важливо, що друзі України в американському Конгресі були переобрані
    Джозеф Байден та Петро Порошенко

    Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом...

    Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі. 

    Ключова позиція – і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.

    Я на все життя запам’ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу.

    Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів.

    Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка сьогодні належить Україні. І в жодному разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями «п’ятої колони» всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати.

    Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані – і Марсі Каптур, яка очолює український кокус, і всі, хто традиційно бореться за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському Конгресі. Ми це дуже цінуємо.

    Якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей – я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху – як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією – до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Петро Порошенко США Джозеф Байден НАТО вибори Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies