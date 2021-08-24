Левко Лук'яненко. Вічна пам’ять тому, хто жив Україною

Його не зламали радянські репресії, 10 років таборів і 5 років заслання

Один із творців незалежності України, співавтор «Декларації про державний суверенітет України» й «Акту проголошення незалежності України», дисидент і правозахисник, співзасновник Української Гельсінської групи Левко Лук'яненко прожив довге і непросте життя. І залишився у пам’яті поколінь Великим Українцем.

Як людина, що пережила Голодомор, Левко Григорович всією душею відчував суцільну фальш радянської системи. Він зробив справою свого життя боротьбу за справедливість, за Україну і українців.

Його не зламали радянські репресії, 10 років таборів і 5 років заслання. Він відчайдушно продовжував боротьбу із «імперією зла». І 24 серпня 1991 року, на його день народження, Україна нарешті здобула омріяну незалежність.

До останнього дня Левко Григорович опікувався життям рідної країни.

«Ні в якому разі не зупиняйтеся! Не дозволяйте собі ніякого розчарування! Маєте розуміти, що наш шлях тільки розпочався», – у цих словах Левка Григоровича – уся його невичерпна життєва енергія, сила справжнього героя і бійця.

Вічна пам’ять тому, хто жив Україною…

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.