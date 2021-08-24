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    Левко Лук'яненко. Вічна пам’ять тому, хто жив Україною

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    Після прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року - Левко Лук'яненко. Вічна пам’ять тому, хто жив Україною
    Після прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року
    Фото: Павло Пащенко, УНІАН

    Його не зламали радянські репресії, 10 років таборів і 5 років заслання

    Один із творців незалежності України, співавтор «Декларації про державний суверенітет України» й «Акту проголошення незалежності України», дисидент і правозахисник, співзасновник Української Гельсінської групи Левко Лук'яненко прожив довге і непросте життя. І залишився у пам’яті поколінь Великим Українцем.

    Як людина, що пережила Голодомор, Левко Григорович всією душею відчував суцільну фальш радянської системи. Він зробив справою свого життя боротьбу за справедливість, за Україну і українців.

    Його не зламали радянські репресії, 10 років таборів і 5 років заслання. Він відчайдушно продовжував боротьбу із «імперією зла». І 24 серпня 1991 року, на його день народження, Україна нарешті здобула омріяну незалежність.

    До останнього дня Левко Григорович опікувався життям рідної країни.

    «Ні в якому разі не зупиняйтеся! Не дозволяйте собі ніякого розчарування! Маєте розуміти, що наш шлях тільки розпочався», – у цих словах Левка Григоровича – уся його невичерпна життєва енергія, сила справжнього героя і бійця.

    Вічна пам’ять тому, хто жив Україною…

    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: незалежність Левко Лук'яненко суверенітет
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    Левко Лук'яненко. Вічна пам’ять тому, хто жив Україною