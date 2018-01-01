Різдвяне привітання президента України Петра Порошенка

Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших

В Віфлеємі днесь Марія Пречиста Породила у вертепі нам Христа Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне. Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. З давніх-давен склалася традиція не

Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших

В Віфлеємі днесь Марія Пречиста

Породила у вертепі нам Христа

Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість.

Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне.

Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день.

З давніх-давен склалася традиція не просто співати колядки, але й відтворювати народження Божого Сина у народних вертепах.

Так само здавна подають до столу особливу страву – кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма.

Як сто тридцять років тому написала Леся Українка: «… Вже й кутя і узвар на столі. В хаті так ясно… Світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій… Тая радість перелітає з одного обличчя на друге. Мигтить, мов зірниця, в очах, бринить чарочками, лунає в дзвінкому дитячому сміхові… Як любо, урочисто-спокійно лунає те спільне: «Святий вечір!..» - традиція, яка в ньому так душевно змальована, – живе й понині.

Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших.

Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі, – згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили.

Ісусе на сіні

Дай щастя Вкраїні.

Боже, Боже,

Боже, дай!

Христос народився!

Славімо Його!

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