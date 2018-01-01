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    Думки вголос

    Різдвяне привітання президента України Петра Порошенка

    Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших
    В Віфлеємі днесь Марія Пречиста Породила у вертепі нам Христа Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне. Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день.  З давніх-давен склалася традиція не
    • Петро Порошенко

      Президент Украины

    • Сьогодні, 18:48
    • Розсилка

    Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших

    В Віфлеємі днесь Марія Пречиста

    Породила у вертепі нам Христа

    Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість.

    Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне.

    Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. 

    З давніх-давен склалася традиція не просто співати колядки, але й відтворювати народження Божого Сина у народних вертепах.

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    Так само здавна подають до столу особливу страву – кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма.

    Як сто тридцять років тому написала Леся Українка: «… Вже й кутя і узвар на столі. В хаті так ясно… Світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій… Тая радість перелітає з одного обличчя на друге. Мигтить, мов зірниця, в очах, бринить чарочками, лунає в дзвінкому дитячому сміхові… Як любо, урочисто-спокійно лунає те спільне: «Святий вечір!..» - традиція, яка в ньому так душевно змальована,  – живе й понині.

    Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших.

    Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі,  – згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили.

    Ісусе на сіні

    Дай щастя Вкраїні. 

    Боже, Боже,

    Боже, дай!

    Христос народився!

    Славімо Його!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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