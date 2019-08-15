Аварія під Архангельськом показала, що росіяни для держави є гарматним м'ясом

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Головний відповідальний за те, що трапилося в Архангельській області - президент Росії Володимир Путін

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Авария «специзделия» на полигоне в Архангельской области показала, что россияне - по-прежнему герои, а для государства они - пушечное мясо

Авария на полигоне российского военно-морского флота близ села Нёнокса напомнила россиянам о чернобыльской аварии. По официальным данным, взрыв произошел во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». Иностранные эксперты и российские комментаторы опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин. Какие выводы, кроме срочной скупки йода, могут сделать из произошедшего россияне?

Любимый военный проект президента Путина

Главный ответственный за случившееся в Архангельской области - президент России Владимир Путин. Он не раз давал понять, что разработка новых вооружений идет в стране под его личным контролем. И свою персональную заинтересованность он демонстрировал с 2018 года не раз.

Достаточно знать о специфической советской психологии, чтобы смоделировать ситуацию, когда военных и инженеров начальство всеми средствами подгоняет, чтобы они скорее порадовали своими успехами «лидера нации». Подобные примеры хорошо известны. Одним - из мемуаров, а лично мне - из бабушкиных рассказов. Она занималась, в частности, разработкой некоторых видов ракет «земля-воздух» и немало могла рассказать о вынужденных нарушениях техники безопасности.

Спешка, изначально спорный проект… От него - из-за его сомнительной реализуемости и эффективности - в свое время отказался куда более мощный, профессиональный и, надо сказать, рациональный советский ВПК. И вот результат - взрыв. Об истинной хронологии событий мы, скорее всего, опять если и узнаем правду, то из мемуаров.

Вина властей, которым в их противостоянии с Западом и начавшейся гонке вооружений требовались быстрые успехи, неоспорима. И это вне зависимости от того, что взорвалось в Архангельской области: новая ракета на жидком топливе, в двигателе которой были радиоактивные элементы, или ракета на «атомном ходу» с «практически неограниченной дальностью» и «непредсказуемой траекторией полета», как гордо рапортовало в 2018 году о ракете «Буревестник» российское военное ведомство.

Ложь и заговор молчания вокруг аварии под Архангельском

Много ли оказалось пострадавших в этой техногенной аварии? Этого мы тоже, скорее всего, никогда не узнаем. Официальная версия известна - пятеро погибших сотрудников «Росатома». Они посмертно представлены к государственным наградам и торжественно похоронены. Даже количество раненых известно лишь приблизительно. Сопровождался ли взрыв резким ростом радиации в регионе? Загрязнено ли море? Много ли россиян могли подвергнуться облучению? Нам говорят, что ничего этого нет. На такие вопросы отвечать российские власти подробно и не собираются. Не исключено, что они говорят правду, но так, что в нее практически никто не верит, потому что содержится она в скупых пресс-релизах, явно утаивающих какие-то факты. В итоге, жители Архангельской области скупают йод, московские мамаши на онлайн-форумах пугают друг друга радиоактивным дождем.

Для описания этого типа реакции на техногенные аварии можно вспомнить взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году, благо в этом году миллионы россиян и иностранцев посмотрели новый сериал. В фильме отлично передана атмосфера лжи и холопского чинопочитания, которая способствовала этой трагедии и не изжита в России по сей день.

Можно, впрочем, так далеко за примерами не ходить. Как раз 12 августа исполнилось 19 лет со дня трагической катастрофы подводной лодки «Курск», о которой российские власти бессовестно лгали в течение нескольких дней после взрыва.

Такой подход воспроизводится и теперь при освещении взрыва в Нёноксе. Сообщения властей предельно скупы. В выступлениях ученых и в заявлениях местных властей проскальзывают намеки то на рост радиационной активности, то на какие-то взорвавшиеся «ядерные батарейки». Причем, все мало-мальски «острое», едва появившись, стремительно исчезает с сайтов и из эфиров телеканалов. И россияне остаются один на один со слухами, которые один другого диче и неправдоподобнее, зато как нельзя лучше соответствуют их собственным страхам.

Взрыв неверия

Я не знаю, какими будут последствия провала испытаний для обороноспособности России. Никто, думаю, сейчас не знает, и какими они будут для здоровья людей, живущих в зоне аварии. Даже если речь шла о жидком топливе, то химикаты, в том числе радиоактивные, вполне могли попасть, например, в море.

Зато можно точно сказать, что произошедшее - настоящий медийный «Чернобыль». Это диагноз российской власти, которая так же разучились говорить своим согражданам правду, как и правители СССР перед его распадом. Ну, а граждане, как и тогда, своим лидерам больше не верят. И это непременно будет иметь последствия.

Джерело: Deutsche Welle

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