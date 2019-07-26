Як в Росії шантажують опозицію

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Встреча 23 июля независимых политиков, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой не помогла им получить регистрацию. Сделать это «своей волей» ЦИК не может. Единственное, на что готова Памфилова, - это прислать своих представителей в Мосгоризбирком, послушать аргументацию оппозиционеров. В итоге они укрепились в намерении 27 июля собраться со своими сторонниками у московской мэрии. Власти же в ответ 24 июля задержали Алексея Навального.

Законы РФ продуцируют нарушение прав граждан

В своем поведении представители российского правящего режима все чаще напоминают комических персонажей позднесоветской эпохи. «Я не в восторге от нашего календаря - и не первый год. Но я не позволяю себе срывы!» - заявляет бургомистр из фильма «Тот самый Мюнхаузен», уговаривая своего друга барона забыть о правде и соврать.

На встрече с независимыми претендентами на депутатский мандат Мосгордумы глава ЦИК почти дословно воспроизводит этот киношный монолог. «Это по нынешнему закону невозможно. Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно об него спотыкаемся», - защищает Памфилова свою репутацию.

По сути, это признание того, что российские законы и вся система в целом, не только не работают, но продуцируют нарушение прав граждан. Причем это публичное признание человека, работа которого состоит в том, чтобы следить за соблюдением этого законодательства.

Абсурд? Безусловно! Но именно так функционирует сейчас государственная машина. Все и всё понимают и даже, как в позднем СССР, не стесняются в этом публично признаваться. В то же время, не уставая объяснять, как это сделала и Памфилова, что от протестов ситуация якобы не изменится. «Что касается принятия решения ЦИК, эффект от митингов - ноль», - заявляет она.

Власти РФ используют стратегию, отработанную в Екатеринбурге

Встреча с главой ЦИК не принесла оппозиционерам никакой практической пользы. Прихода экспертов на заседания Мосгоризбиркома явно недостаточно. Ну а обещание потом (если городская комиссия в итоге не признает подписи, поданные за регистрацию оппозиционеров) разбираться в рамках закона уже в Центризбиркоме, когда наверняка пройдут и сами выборы, сродни предложению от полицейского «приходить, когда убьют».

Показной демонстрацией своего бессилия Элла Памфилова дала однозначный ответ на вопрос независимых претендентов на место в Мосгордуме, стоит ли им прекращать давление на власть. Очевидно, что нет, и они прямо заявили, что если регистрации не получат, то 27 июля соберутся на «встречу с избирателями» прямо у московской мэрии.

В то же время власти используют, похоже, стратегию, отработанную в Екатеринбурге. С одной стороны, фонд политолога Михаила Виноградова «Петербургская политика» публикует неизвестно по чьему заказу сделанный в столице соцопрос. В соответствии с данными этого исследования, только около 6% москвичей готовы поддержать протесты оппозиционеров, а осведомлены о ходе кампании по выборам в Мосгордуму почти 60% жителей столицы.

Это можно понимать как явный сигнал того, что кремлевская администрация слышит недовольство. Сейчас она спишет все проблемы на московские власти, а затем явится в роли ангела-спасителя и прикажет зарегистрировать несколько самых настырных или наоборот самых безопасных (это уж по ситуации) независимых политиков.

В то же время людям, которые борются за свою регистрацию на выборах, дается четкий сигнал - не дружить с «плохими мальчиками». В день рождения его жены Юлии полиция задерживает Алексея Навального за его призывы выйти к мэрии на «встречу с кандидатами» 27 июля.

Посыл простой - отмежуйтесь от Навального, не выходите на импровизированный митинг, и мы проявим милость, одарив часть из вас регистрацией. Самых несговорчивых, правда, потом, когда вы их бросите в одиночестве, возможно, посадят.

Сдаться на милость Кремлю?

Классический вопрос - вам шашечки или ехать - тут не работает. С одной стороны, согласиться, непублично договориться и помочь нескольким независимым кандидатам торжественно въехать в Мосгордуму - это решение формальной задачи представительства в городском парламенте и, например, публичного контроля над потенциальными нецелевыми расходами мэрии.

Но есть тут место и теме всеобщего блага. Своими действиями власти впервые создали в столице единую протестную коалицию, к которой готовы присоединяться даже некоторые представители так называемой «парламентской оппозиции» вроде КПРФ. В таких благоприятных для протестующих условиях, которые могут больше не повториться, поддаться на шантаж - равносильно политической капитуляции, типа той, что недавно случилась после освобождения журналиста Ивана Голунова.

Впрочем, осуждать тех, кто на шантаж все же поддастся (а такие точно будут), явно нельзя. Тем же, кто с этим не согласен, просто рекомендую самим куда-нибудь выдвинуться кандидатом и попробовать все прелести российских выборов на своей шкуре.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»