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Остін відвідає Німеччину для участі в «Рамштайні-13»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Остін відвідає Німеччину для участі в «Рамштайні-13»
Остін приєднається до міністрів оборони та високопоставлених військових представників із майже 50 країн на засіданні «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» пройде 19 вересня

 

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у понеділок відвідають Німеччину для проведення засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн». Про це повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

«Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова комітету (Міллі – «Главком») приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників із майже 50 країн», – заявила заступниця спікера Пентагону.

Нагадаємо, що чергова зустріч у форматі «Рамштайн» пройде 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.

На думку експертів, однією із ключових тем нової зустрічі Контактної групи з оборони України стануть нагальні потреби нашої країни.

Аналітики сходяться на думці, що нагальною потребою для ЗСУ зараз є артилерія, оскільки Росія з ймовірною допомогою Північної Кореї може повернутися до тактики «вогневого валу». Також напередодні опалювального сезону Україні потрібна велика кількість систем ППО.

Нагадаємо, генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл та застосування поставленої Сполученими Штатами зброї.

До слова, оборонне відомство США вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

Теги: Пентагон Німеччина США

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