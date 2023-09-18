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Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ
Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид»
фото: theguardian.com

Росія закликала Світовий суд закрити справу про геноцид в Україні

Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначимо, що Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

Україна стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Додамо, що Росія закликала Світовий суд закрити справу про геноцид в Україні. Країна-агресор заявляла, що суд нібито не має відповідної юрисдикції.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не заглиблюватимуться в суть справи, а натомість зосереджуватимуться на юридичних аргументах щодо юрисдикції.

Хоча Росія досі ігнорує накази Міжнародного суду ООН припинити військові дії, а суд не має можливості виконати свої рішення, експерти кажуть, що остаточне рішення на користь України може мати важливе значення для будь-яких майбутніх позовів про репарації.

Нагадаємо, 15 вересня Зеленський зустрівся з прокурором Гааги Ханом, який займається ордером на арешт Путіна.

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Теги: росія геноцид арешт прокурор військові Україна 24 лютого репарації Міжнародний кримінальний суд

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