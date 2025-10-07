Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває
Затяжний шатдаун може завдати серйозного удару по економіці США
фото з відкритих джерел

Головна причина розбіжностей між демократами та республіканцями – податкові пільги на медичне страхування для вразливих громадян

У Сенаті США не змогли ухвалити жодну з двох пропозицій щодо фінансування уряду – ні від демократів, ні від республіканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Як зазначається, голосування, що відбулося 6 жовтня, знову завершилося безрезультатно, і країна залишається у стані урядового шатдауну.

Головна причина розбіжностей – податкові пільги на медичне страхування для вразливих громадян. Демократи наполягають на постійному продовженні розширених пільг, які дозволяють американцям купувати приватну медичну страховку в межах програми Obamacare. Республіканці ж виступають категорично проти такого кроку.

Тим часом Білий дім розглядає можливість масштабних скорочень серед федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп визнає переговори безуспішними.

Економічні радники глави держави попереджають, що затяжний шатдаун може завдати серйозного удару по економіці США – щотижня країна ризикує втрачати близько $15 млрд ВВП.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Водночас зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні.

До слова, світові ціни на золото стрімко зростають і вперше з 1979 року наближаються до позначки $4 000 за тройську унцію. Такий стрибок зумовлений політичною нестабільністю та частковим припиненням роботи уряду США. 

На відкритті торгів у вівторок вартість золота зросла ще на 0,4% – до $3 976,25 за унцію, після підйому на 1,9% днем раніше. Попит на дорогоцінний метал зростає, адже інвестори шукають безпечні активи на тлі шатдауну у США та невизначеності щодо подальших рішень Федеральної резервної системи.

Теги: США фінансування Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Келог порадив Путіну перестати «нагадувати про свою ядерну зброю»
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
14 вересня, 13:04
Польща отримає фінанси на оборону
Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони
10 вересня, 08:20
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
19 вересня, 00:24
Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан
19 вересня, 07:03
Пресслужба Умєрова заявила, що публікація Центру протидії корупції, де йдеться про нібито нерухомість Умєрова у США, є маніпулятивною
Умєров має нерухомість у США? Пресслужба секретаря РНБО відповіла на закиди
19 вересня, 12:55
За словами Моді, підтримка національного виробника значно залежність Індії від імпорту
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
22 вересня, 07:29
Американські військові не виключають «сюрприз» під час зустріч з главою Пентагону
Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч
28 вересня, 00:22
Білий дім починає масові звільнення
За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
2 жовтня, 11:24

Політика

У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває
У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває
Трамп наказав зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою
Трамп наказав зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою
Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою
Україна обговорила з G7 розширення допомоги енергетиці перед зимою
Орбан звинуватив Зеленського у шантажі щодо вступу України до ЄС
Орбан звинуватив Зеленського у шантажі щодо вступу України до ЄС
Трамп майже ухвалив рішення передати Україні ракети Tomahawk
Трамп майже ухвалив рішення передати Україні ракети Tomahawk
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua