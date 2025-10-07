У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває

Головна причина розбіжностей між демократами та республіканцями – податкові пільги на медичне страхування для вразливих громадян

У Сенаті США не змогли ухвалити жодну з двох пропозицій щодо фінансування уряду – ні від демократів, ні від республіканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Як зазначається, голосування, що відбулося 6 жовтня, знову завершилося безрезультатно, і країна залишається у стані урядового шатдауну.

Головна причина розбіжностей – податкові пільги на медичне страхування для вразливих громадян. Демократи наполягають на постійному продовженні розширених пільг, які дозволяють американцям купувати приватну медичну страховку в межах програми Obamacare. Республіканці ж виступають категорично проти такого кроку.

Тим часом Білий дім розглядає можливість масштабних скорочень серед федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп визнає переговори безуспішними.

Економічні радники глави держави попереджають, що затяжний шатдаун може завдати серйозного удару по економіці США – щотижня країна ризикує втрачати близько $15 млрд ВВП.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Водночас зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні.

До слова, світові ціни на золото стрімко зростають і вперше з 1979 року наближаються до позначки $4 000 за тройську унцію. Такий стрибок зумовлений політичною нестабільністю та частковим припиненням роботи уряду США.

На відкритті торгів у вівторок вартість золота зросла ще на 0,4% – до $3 976,25 за унцію, після підйому на 1,9% днем раніше. Попит на дорогоцінний метал зростає, адже інвестори шукають безпечні активи на тлі шатдауну у США та невизначеності щодо подальших рішень Федеральної резервної системи.