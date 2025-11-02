Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав

Президент США доручив Пентагону підготуватися до можливих військових дій проти африканської країни

Президент США Дональд Трамп доручив міністерству оборони підготуватися до можливих військових дій проти Нігерії, якщо тамтешній уряд «продовжить дозволяти вбивства християн». Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі Truth Social.

Так, американський президент назвав Нігерію «зганьбленою країною» і заявив, якщо та не вживе заходів проти вбивств християн, США припинять будь-яку допомогу і вдеруться в країну «зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства».

Тому Трамп доручив Пентагону підготуватися до можливих військових дій проти африканської країни.

«Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко і солодко, так само як терористичні бандити атакують наших дорогих християн! Попередження: уряду Нігерії краще діяти швидко!», – написав він.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтримав президента, заявивши, що «вбивства невинних християн мають негайно припинитися».

«Або уряд Нігерії захистить християн, або ми вб'ємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – додав посадовець.

У самій Нігерії вже неодноразово заперечують переслідування окремих релігій. З 220 мільйонів населення країни частки християн і мусульман є приблизно однаковими.

Однак, як вказує Guardian, всередині країни діють екстремістські угруповання, зокрема «Боко Харам», яке сповідує радикальне тлумачення ісламського права і переслідує мусульман, яких вважає недостатніми вірянами.

Напади в Нігерії мають як релігійний ґрунт і є спрямованими як проти християн, так і проти мусульман, але також існують й інші мотиви. Зокрема, питання ресурсів, що призводить до зіткнення між фермерами та скотарями.

За даними аналітиків, більшість жертв збройних угруповань є мусульманами з півночі Нігерії, де переважає мусульманське населення і де відбувається більшість нападів.

Напередодні американський лідер заявив, що християнство в Нігерії перебуває під загрозою, і тому країна визнана «державою, що викликає особливу стурбованість». За його словами, у Нігерії було вбито близько 3100 християн, тож необхідно терміново вжити заходів.

За даними Європарламенту, з 2019 по 2023 роки в Нігерії загинуло майже 17 тис. християн унаслідок цілеспрямованих нападів. Лише за перші сім місяців 2025 року кількість жертв перевищила 7 тис.

Як повідомлялося, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей.

Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.