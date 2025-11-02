Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
Американський президент назвав Нігерію «зганьбленою країною»
фото: The White House/Facebook

Президент США доручив Пентагону підготуватися до можливих військових дій проти африканської країни

Президент США Дональд Трамп доручив міністерству оборони підготуватися до можливих військових дій проти Нігерії, якщо тамтешній уряд «продовжить дозволяти вбивства християн». Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі Truth Social.

Так, американський президент назвав Нігерію «зганьбленою країною» і заявив, якщо та не вживе заходів проти вбивств християн, США припинять будь-яку допомогу і вдеруться в країну «зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства».

Тому Трамп доручив Пентагону підготуватися до можливих військових дій проти африканської країни.

Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав фото 1

«Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко і солодко, так само як терористичні бандити атакують наших дорогих християн! Попередження: уряду Нігерії краще діяти швидко!», – написав він.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтримав президента, заявивши, що «вбивства невинних християн мають негайно припинитися».

«Або уряд Нігерії захистить християн, або ми вб'ємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – додав посадовець.

У самій Нігерії вже неодноразово заперечують переслідування окремих релігій. З 220 мільйонів населення країни частки християн і мусульман є приблизно однаковими.

Однак, як вказує Guardian, всередині країни діють екстремістські угруповання, зокрема «Боко Харам», яке сповідує радикальне тлумачення ісламського права і переслідує мусульман, яких вважає недостатніми вірянами.

Напади в Нігерії мають як релігійний ґрунт і є спрямованими як проти християн, так і проти мусульман, але також існують й інші мотиви. Зокрема, питання ресурсів, що призводить до зіткнення між фермерами та скотарями.

За даними аналітиків, більшість жертв збройних угруповань є мусульманами з півночі Нігерії, де переважає мусульманське населення і де відбувається більшість нападів.

Напередодні американський лідер заявив, що християнство в Нігерії перебуває під загрозою, і тому країна визнана «державою, що викликає особливу стурбованість». За його словами, у Нігерії було вбито близько 3100 християн, тож необхідно терміново вжити заходів.

За даними Європарламенту, з 2019 по 2023 роки в Нігерії загинуло майже 17 тис. християн унаслідок цілеспрямованих нападів. Лише за перші сім місяців 2025 року кількість жертв перевищила 7 тис.

Як повідомлялося, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. 

Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп напад Піт Гегсет Нігерія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джерело Reuters зазначає, що Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп
Reuters: Путін ігнорує Трампа, бо вірить доповідям Генштабу про «успіхи на фронті»
Вчора, 04:31
«Історична» зустріч Трампа з СІ для миру в Україні не дала нічого
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
31 жовтня, 11:11
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії
Трамп зустрівся з першою жінкою-прем'єркою Японії
28 жовтня, 03:35
Дональд Трамп зайняв більш жортску позицію по відношенню до Росії під впливом держсекретаря Марко Рубіо
Атака на Україну, Європа тисне на Трампа: головне за ніч
25 жовтня, 05:54
Зеленський обговорив з Трампом українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО, дипломатичні перспективи
Зеленський заявив, що розмова з Трампом може наблизити кінець війни
18 жовтня, 03:14
Зеленський: Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
18 жовтня, 00:36
Байден: За підтримки США та світу, Близький Схід знаходиться на шляху до миру
Байден подякував Трампу
14 жовтня, 09:30
Лукашенко теж висловив своє невдоволення щодо рішення Нобелівського комітету, який присудив премію миру не Трампу
Лукашенко слідом за Путіним розповів, чому Трамп заслуговував на Нобелівську премію миру
11 жовтня, 07:57
Американський лідер не уточнив, які саме держави можуть долучитися до відновлення
Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп
9 жовтня, 07:21

Політика

Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua