Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі

Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі

Дональд Трамп зауважив, що американські сили вже утримують море під повним контролем

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили встановили повний контроль над морськими маршрутами постачання наркотиків і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі – операцій на суші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube‑трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, після посилення дій на морі в останні дні не зафіксовано жодного човна з контрабандним вантажем, які раніше перевозили великі партії наркотиків на швидкісних суднах. Він підкреслив, що «американські сили вже утримують море під повним контролем».

На запитання, чи розглядає адміністрація можливість сухопутних операцій у Венесуелі, Трамп відповів, що це обговорюється, але відмовився розкривати деталі.

Раніше Білий дім і військові активізували операції в регіоні, зокрема морські рейди проти човнів, підозрюваних у перевезенні наркотиків. Наразі офіційних повідомлень щодо конкретних планів сухопутних дій або їхньої юридичної та дипломатичної основи не надходило.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню дозвіл на проведення таємних операцій на території Венесуели, якщо вони спрямовані проти режиму Ніколаса Мадуро.

Зазначається, що новий дозвіл став черговим кроком Вашингтона в кампанії тиску на владу Каракаса. Він відкриває ЦРУ можливість проводити широкий спектр спецоперацій, включно з тими, що передбачають застосування летальної сили.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.