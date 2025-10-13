Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk

Трамп попереджає про ризик ескалації через постачання Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп у коментарі щодо постачання Україні ракет Tomahawk підтвердив, що Києву потрібні системи ППО Patriot, а також що загалом існує запит на ракети дальньої дії. Водночас він назвав Tomahawk «новим рівнем ескалації» і не виключив, що може порушити це питання в діалозі з Росією, передає «Главком».

Трамп зазначив, що Україна «дуже потребує» систем Patriot і «хотіла б мати Tomahawk». Президент додав, що тема вже обговорювалася з Володимиром Зеленським: «Ми це обговорювали… тож побачимо».

Глава Білого дому також допускає можливість переговорів із Кремлем з цього питання: «Можливо, мені доведеться поговорити з Росією щодо Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхній бік? Не думаю. Тож, думаю, я можу поговорити з Росією про це, якщо бути чесним».

Про потенційну ескалацію Трамп сказав прямо: «Tomahawk – це новий рівень ескалації. … Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу попередити: якщо війну не врегулюють, ми цілком можемо піти на цей крок. Можемо і не піти, але такий варіант на столі».

Водночас глава української держави пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії, з метою зменшити її здатність продовжувати агресивну війну.

Раніше повідомлялось, що Зеленський вважає, що Росія боїться передачі далекобійних ракет Tomahawk, тож саме це могло б посприяти миру.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Варто зазначити, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту. П