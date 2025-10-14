Головна Світ Політика
Лукашенко запропонував Трампу укласти «велику угоду»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лукашенко каже, що готовий до налагодження відносин із США
фото: Белта

Самопроголошений президент Білорусі доручив створити план для розвитку білорусько-американських відносин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність укласти «велику угоду» зі США за умови врахування інтересів Мінська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Чекаємо на їхні пропозиції глобальні, велику угоду, як вони вміють говорити. Ми готові до цього. Ми готові з ними укласти велику угоду. На одній чаші терезів – їхні питання, прохання і вимоги, на іншій чаші терезів – наші питання і вимоги. Вирішуємо? Давайте вирішувати. Ми готові до цього. Пропозиції Дональда Трампа у цьому плані я абсолютно оцінюю нормально. Але мають бути враховані й наші інтереси», – каже він.

Лукашенко доручив створити план для розвитку білорусько-американських відносин, встановивши певні «червоні лінії». Білоруський диктатор стверджує, що США, ймовірно, бачать Білорусь як частину процесу врегулювання війни РФ проти України. «Якщо американці хочуть врегулювати конфлікт в Україні й бачать там якусь невелику нашу роль, ми готові у цьому брати участь», – сказав очільник Білорусі.

У вересні спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявляв, що відновлення відносин із Білоруссю пов’язані насамперед із «забезпечення каналів комунікації» з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди і заявив, що Україна може зникнути як держава.

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь США

