Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Росія не змінюється. Мільйони людей загинули через нерозуміння очевидної істини

glavcom.ua
Росіяни нищать все навколо вже сотні років
фото з відкритих джерел

Деяким світовим лідерам час зрозуміти те, що далекоглядні люди розуміли понад півстоліття тому

Завершив перекладати основний текст четвертого розділу книги «Партизанські загони за «залізною завісою» аргентинського військового розвідника Енріке Мартінеса Кодо. Книга присвячена УПА і була видана в Буенос-Айресі 1966 року.

Залишилося перекласти два документальних додатки до цього розділу (йдеться про 1950-1962 роки), а тоді п'ять наступних. Не знаю, ні скільки ще часу займе переклад, ні хто візьметься його видати, адже книга об'ємна. Але сьогодні – напередодні Вільнюського саміту НАТО – хочу навести підсумкові роздуми автора зі 154 сторінки (загалом їх понад 400):

«Підбиваючи підсумки, поза сумнівом, можна стверджувати, що у своїй новій іпостасі – розбита на осередки і підпільна – УПА залишається головним фактором українського національного антирадянського опору і небезпечним ворогом, що загрожує безпеці й тривкості комуністичного режиму. Водночас вона є потужним та надійним потенційним союзником на випадок майбутньої імовірної війни проти очолюваної Москвою комуністичної імперії. Надійним союзником, чиї стійкість, виявлена боєздатність, патріотизм і високі ідеали є справжньою запорукою перемоги свободи та демократії, а отже справжнього миру в усьому світі й справжнього мирного співіснування, які повинні настати після зникнення більшовицької тиранії».

Це було надруковано 1966 року. Замініть в авторській редакції УПА на ЗСУ, комуністичну імперію на Росію та її сателітів, більшовицьку тиранію на російський режим – і все. Адже висловлені Енріке Мартінесом Кодо міркування – ті самі, до яких цивілізований світ поволі доходить сьогодні.

Скільки мільйонів жертв на всіх континентах коштувало людству нерозуміння цієї очевидної істини: справжній мир в усьому світі й справжнє мирне співіснування можливі лише після того, як сконає остання в світі імперія!

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія історія ОУН-УПА

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова колекція Катерини Осадчої має важливу благодійну мету
Катя Осадча зробила чарівну фотосесію в жовто-синіх кольорах
23 червня, 23:45
Світ заговорив про автора після екранізації роману «Старим тут не місце»
Помер відомий американський письменник Кормак Маккарті
14 червня, 08:05
МОН планує створювати інформаційні проєкти про гуманне ставлення до тварин
Міністерство освіти та UAnimals підписали меморандум про співпрацю: що чекає на школярів
16 червня, 11:27
Президент повідомив, що відразу два міністерства просили його ветувати законопроєкт про заборону імпорту російських книжок
«Не відповідає нормам ЄС». Зеленський відповів на петицію про заборону російських книжок
21 червня, 13:58
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі
Заборона російських книг в Україні. Українці вже рік закликають президента підписати закон
19 червня, 09:29
Олександру Осадку було 46 років
Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Осадка, який загинув, рятуючи побратима
25 червня, 09:00
Довгоновська працювала радницею зі стратегічних комунікацій Валерія Залужного з моменту його призначення Головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року до 1 березня 2023 року
Генерал із теплої сталі: про Залужного вийде книга
23 червня, 17:06
Патріарх Філарет та Олесій Данилов
94-річний Патріарх Філарет відвідав книжкову виставку (фото)
25 червня, 10:05
Під музику AC/DC він тренується зранку
Зеленський розповів, чим любить займатися на самоті
Сьогодні, 11:57

Сергій Борщевський

Росія не змінюється. Мільйони людей загинули через нерозуміння очевидної істини
Росія не змінюється. Мільйони людей загинули через нерозуміння очевидної істини
Вступ України до НАТО і російська мова. Що показують соцопитування
Вступ України до НАТО і російська мова. Що показують соцопитування
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
Народ і цар. Росіяни безнадійні
Народ і цар. Росіяни безнадійні
Сенсація про білоруського «дипломата» Фірташа. Що треба знати українській владі
Сенсація про білоруського «дипломата» Фірташа. Що треба знати українській владі
А раптом «бунт» Пригожина – багатоходівочка?
А раптом «бунт» Пригожина – багатоходівочка?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
20K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
20K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
11K
Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні
11K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
9567
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту