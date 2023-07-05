«Колос на глиняних ногах» або Як розвалити Росію

Завдання світу – прицільно бити по ногах росії, поки вона розмахує руками у війні з нами

Росія географічно велика і ресурсно могутня країна, але не монолітна і не однорідна. Це і дає нам основну надію.

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Дені Дідро у 18 сторіччі, відвідавши росію і ознайомившись зблизька з її укладом, назвав цю країну «колосом на глиняних ногах». Байдуже, наскільки великий велетень, якщо ноги не витримують його ваги, кришаться і тріскають. І велетень падає.

Цю тезу неодноразово підтверджували внутрішні перевороти і бунти. Ми всі добре знаємо з історії, як в російській імперії 1917 року трапилась революція і скинули російського царя, а потім трапився жовтневий переворот і більшовики скинули тих, хто скинув царя. Але дивують масштаби – як так трапилось, що величезну могутню імперію, з великою армією, одну з основних учасниць першої світової, з якою не могла справитись армія Австро-угорської імперії – перемогла купка фанатиків? Як таке можливо? А можливо це тому, що вся велика царська армія і підданий народ просто спостерігав за тим, як луплять царя і буржуїв і навіть отримував задоволення. Знайома картина, еге ж? Ми недавно спостерігали щось схоже. І це, до речі, гарна відповідь, що буде з війною, якщо скинути владу в росії – тоді країна-переможниця вийшла з першої світової, бо вже було не до війни.

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Те, що це була невипадковість – підтвердив розпад СРСР і події в росії. Вся велика і могутня армія СРСР та весь радянський нарід спостерігав як купка українців та люди інших поневолених національностей легко шматують те, з чим не могла справитись велика армія Третього райху. А Єльцин на танку переміг страшну внутрішню військову машину, яка десятиліттями тримала в страху половину Європи.

Різницю між росією та Україною чудово видно по революціях. Українці не обмежуються одним київським майданом і влаштовують паралельні у кожному обласному центрі і це показує залученість людей у процеси, що відбуваються в країні. Так було під час Помаранчевої революції і так було під час Євромайдану. В росії ж двіж завжди відбувається лише у столиці, а решта країни збирається коло радіо або коло телевізора, залежно від епохи.

Росія влаштована за принципом шкаралупи яйця – витримує дуже великий зовнішній тиск, іноді щалено високий, але будь-яке маленьке курча легко прокльовує дзьобиком його зсередини і вилазить.

Ноги колоса цілком очевидно вже пішли тріщинами і ледь несуть важке залізобетонне тіло росії. Завдання світу – прицільно бити по ногах росії, поки вона розмахує руками у війні з нами. Завдання українців – відбігти на безпечну відстань, коли колос почне падати.

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І молитись, щоб вітер не дув у наш бік.