Генерал із теплої сталі: про Залужного вийде книга

Довгоновська працювала радницею зі стратегічних комунікацій Валерія Залужного з моменту його призначення Головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року до 1 березня 2023 року

Залужний дав згоду на появу такої книги

Колишня радниця Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська пише про нього книгу. До збірки увійдуть її спостереження за Головнокомандувачем під час великої війни. Залужний дав згоду на появу такої книги. Про це Долгоновська повідомила в інтерв’ю виданню «Новинарня».

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«Він спочатку сказав: «Нема тобі чим зайнятися. Краще поспи». Але потім: «Добре, пиши». Думаю, в майбутньому Валерій Федорович буде такою «рок-зіркою» всіх військових академій світу. Це колосальний досвід. І це такий набір його особистих якостей, які дозволяють бути тим, ким він є. Справді цілісною особистістю», – повідомила Долгоновська.

За її словами, Залужний – беззаперечний авторитет для іноземних колег. До нього ставляться із захватом. А в його особі – і до всіх Збройних сил України. А в житті він дуже добра і сором’язлива людина.

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«Валерій Федорович насправді добрий, відкритий, приязний, із класним почуттям гумору. Людина, яка підтримує, довіряє, дає багато можливостей для роботи, багато свободи, і водночас це означає багато відповідальності. Але не дай Бог підвести… Неохоче дає коментарі чи спілкується з пресою. Він страшенно скромний, хоч і дуже популярний», – розповіла колишня радниця Залужного.

Долгоновська також поділиться спогадами про Залужного у перші дні повномасштабного російського вторгнення. «Він діяв дуже впевнено, доповіді заслуховував, накази віддавав дуже чітко. Не було ніякої розгубленості, надлишкових емоцій. Пам’ятаю, надвечір принесли чай у великому термосі і бутерброди. Вони машинально брали, навіть не повертаючи голову. Не відволікалися ні на що. Перші три доби він узагалі не спав. Потім вони почали чергувати: він, Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. - Прим. ред.) і Мойсюк (Євген Мойсюк – заступник Головкома), поки хтось на пару годин "виключався», – пригадала радниця Головнокомандувача.

За її словами, Залужний завжди каже, що не слід недооцінювати ворога, і водночас - що ворога треба знищувати. До планування операцій підходить із холодною головою, без ненависті і люті, і прораховує все так, щоб зберегти якомога більше життів наших військових.

«Це залізо, яке не гнеться, загартоване. Сталь. Але це залізо не холодне, а тепле. Він – людина високого інтелекту. У нього з усіх питань є позиція – з питань розвитку ЗСУ, щодо безпеки України в цілому. Запити по зброї обґрунтовані з великим розумінням пріоритетності, аргументів, чому, як ми це застосуємо. Аналіз військових операцій з точки зору майбутнього військової науки», – наголошує ексрадниця Головкома.

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Людмила Довгоновська працювала радницею зі стратегічних комунікацій Валерія Залужного з моменту його призначення Головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року до 1 березня 2023 року.