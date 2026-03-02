Головна Думки вголос Ігор Семиволос
search button user button menu button
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Ситуація в Ормузькій протоці. Про що говорять останні події

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нафтові танкери проходять через Ормузьку протоку
фото: Reuters

Важливу роль у цьому відіграє позиція великих компаній

Ситуація змінюється доволі швидко, зокрема і в Ормузькій протоці. Що сказати? Після ранкового удару по танкеру в Оманській затоці все, схоже, частково повернулося до попереднього стану. Останні зведення свідчать, що, на жаль, масового руху танкерів не спостерігається.

Основний трафік, який було помічено, належав китайським суднам. Трафік впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Важливу роль у цьому відіграє позиція великих компаній. Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC сьогодні підтвердили, що повністю зупиняють прохід через Ормузьку протоку «до подальших розпоряджень». Більшість суден перенаправляють в обхід Африки (мис Доброї Надії).

Навіть якщо Пекін і домовився про відкриття – як повідомлялося раніше – страхові компанії (зокрема лондонський Lloyd's) фактично заблокували рух. Військові премії за страхування суден зросли на 50%, а для багатьох рейсів покриття взагалі скасовано. Жоден капітан не піде в протоку без страховки.

Цей епізод свідчить, що розкол між поміркованими, які намагаються зберегти комунікацію зі світом і не полишають спроб домовитися, та КВІР зростає, адже останні практично ігнорують накази уряду.

Але тут є ще один можливий висновок: мірою того, як КВІР ставатиме дедалі «безбашеннішим», зростатиме бажання всередині Ірану від нього відмежуватися.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Ізраїль Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодший сержант Ананій Ковальчук (праворуч)
Молодший сержант Ананій Ковальчук: Коли ми йшли на війну у 2022-му, все діставали самі. Зараз у військових є все
24 лютого, 11:00
Ганна Маляр розповіла про ставлення західних країн до теми війни в Україні
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
12 лютого, 19:31
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
21 лютого, 01:58
США закликали громадян мати план виїзду з Ірану
США знову закликали американців негайно покинути Іран
6 лютого, 07:57
Каха Каладзе теж «зупиняв» війни
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
16 лютого, 13:08
Ціни на сиру нафту піднялися до шестимісячного максимуму
Нафта подорожчала вперше за три тижні
20 лютого, 09:29
Трамп повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом
Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні
25 лютого, 05:44
В Ірані підняли чорний жалобний прапор
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Вчора, 05:34
Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих
Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих
27 лютого, 21:28

Ігор Семиволос

Ситуація в Ормузькій протоці. Про що говорять останні події
Ситуація в Ормузькій протоці. Про що говорять останні події
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
Чому Росія мислить війною. Частина 3
Чому Росія мислить війною. Частина 3
Чому Росія мислить війною. Частина 2
Чому Росія мислить війною. Частина 2
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки

Новини

ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua