Ситуація в Ормузькій протоці. Про що говорять останні події

Ситуація змінюється доволі швидко, зокрема і в Ормузькій протоці. Що сказати? Після ранкового удару по танкеру в Оманській затоці все, схоже, частково повернулося до попереднього стану. Останні зведення свідчать, що, на жаль, масового руху танкерів не спостерігається.

Основний трафік, який було помічено, належав китайським суднам. Трафік впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Важливу роль у цьому відіграє позиція великих компаній. Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC сьогодні підтвердили, що повністю зупиняють прохід через Ормузьку протоку «до подальших розпоряджень». Більшість суден перенаправляють в обхід Африки (мис Доброї Надії).

Навіть якщо Пекін і домовився про відкриття – як повідомлялося раніше – страхові компанії (зокрема лондонський Lloyd's) фактично заблокували рух. Військові премії за страхування суден зросли на 50%, а для багатьох рейсів покриття взагалі скасовано. Жоден капітан не піде в протоку без страховки.

Цей епізод свідчить, що розкол між поміркованими, які намагаються зберегти комунікацію зі світом і не полишають спроб домовитися, та КВІР зростає, адже останні практично ігнорують накази уряду.

Але тут є ще один можливий висновок: мірою того, як КВІР ставатиме дедалі «безбашеннішим», зростатиме бажання всередині Ірану від нього відмежуватися.