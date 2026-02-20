Нафта подорожчала вперше за три тижні

Нафта марки Brent стала дорожчою на 25 центів

Ціни на нафту в п'ятницю зросли, прямуючи до першого тижневого зростання за три тижні. Це сталося через побоювання можливого конфлікту між США та Іраном після заяв Вашингтона про наслідки для Тегерана, якщо той не погодиться на ядерну угоду найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 25 центів, або 0,4%, до $71,91, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, або 0,5%, до $66,74.

Ціни в четвер досягли шестимісячного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже погані речі» трапляться, якщо Іран не досягне угоди щодо ядерної програми. Трамп встановив термін у 10-15 днів.

Тим часом Іран запланував спільні військово-морські навчання з Росією.

«Ціни на сиру нафту досягли шестимісячного максимуму, оскільки побоювання щодо потенційних ризиків для поставок з Ормузької протоки тримають ринки в напрузі», – сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Іран розташований навпроти багатого на нафту Аравійського півострова через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Конфлікт у цьому регіоні може обмежити постачання нафти на світовий ринок і спричинити зростання цін.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками стосовно Ірану в найближчі 10 діб.