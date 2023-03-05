Чи застрелиться Володимир Путін. Передбачення Гоголя

Прямий нащадок Акакія Акакійовича, Путін ніколи не піде з честю

В научной среде существует мнение, что Гоголь гений. И как писатель, и как философ. Так что внимательно относится ко всему его творческому наследию небесполезно.

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Однако украинский читатель бывает смущён относительно своего двойственного отношения к этой персоне. Гоголь ведь «русский» писатель. Тем не менее у каждого на этот счёт может быть своя точка зрения. Да, Гоголь в молодом возрасте уехал из Украины в Петербург. Да, он писал на русском языке. Но куда должен был ехать из провинции человек дарования Николая Васильевича для получения достойного признания? Если бы он родился волею судьбы в китайской империи со столицей в Пекине, без сомнения, поехал бы в Пекин. И творил бы на китайском языке. Родившись в Оттоманской империи, подался бы за признанием в Константинополь. Гению нужна публика, он хочет быть адекватно оценен, чтобы иметь вдохновение и время от времени делать пророчества, вроде тех, о которых речь пойдёт ниже. Безусловно Гоголь украинский писатель. Всё, что говорил он о России и русских срывает с тех налёт показухи, обнажает российскую мерзость, и возникающее при этом зрелище осязаемо, насколько бывает осязаемо фактическое погружение в соответствующую среду. Напротив, то, что Гоголь писал об Украине, о её людях, её истории – прекрасно, гордо и восторженно, будь даже подано с юмором, и также почти физически осязаемо, как и должно у гения. Истоки гениальности Гоголя очевидно именно в украинском народе, вопреки противоположным утверждениям литераторов вроде как бы писателя Дмитрия Быкова, субъекта с бегающими глазками следователя НКВД.

Теперь можно перейти к пророчествам.

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Человек, проницающий суть вещей, не делает прямых указаний. Он просто глаголет истину. Гоголь творил образы, он создавал диалоги, но он раскрывал психологию. Он знал психологию этого народа – русских. Такие вещи инвариантны, национальная психология, она в основе своей не меняется и за тысячелетия.

Когда российская армия в прошедшем году бежала из-под Киева, это был удар по их престижу. «Жест доброй воли» после стольких громких воинственных заявлений, после скольких угроз миру и Украине, обещаний дена... деми... де... де... И что же? Ничего. Ушли, убежали, и продолжили существовать в прежнем режиме.

Катастрофа крейсера «Москва» – помолчали, невнятно что-то промямлили и «поплыли» дальше. Остров Змеиный – исчезли оттуда и напрочь забыли о его якобы сакральности для России. Затем позорное обвальное бегство из Харьковской области. И снова более чем вялая реакция и со стороны власти, и со стороны околовластной публики.

Россия уйдет и из Крыма. Просто и тихо, уйдёт как должное

Но вот уже совсем большое событие – окружение русского агрессора и выдворение его из Херсона. Этот процесс представлялся весьма серьёзным. Все обозреватели, политологи и политики, начиная с уважаемого Андрея Пионтковского и заканчивая известным в Украине российским социологом Игорем Яковенко, людей из российской среды и знающих ситуацию изнутри, были уверены: отступление русских из Херсона, к тому же только что юридически оформленного Госдумой как территория РФ, приведёт к значительному катаклизму в России. Казалось, ни российское общество, ни его истеблишмент не простят Путину сдачу единственного оккупированного областного центра Украины. Но ничего не произошло в Москве и после этого бегства захватчиков. Русские убрались из украинского региона, как и не были там.

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Один раз случайность. Два, три это уже система.

Нет сомнений, когда придёт время, можно надеяться, скоро, Россия уйдёт и из Крыма. Просто и тихо, уйдёт как должное. Примеры подобного, логика таких отступлений – во всей предыдущей череде событий.

Ну а теперь к Гоголю. Гениальный писатель понимал сущность России, он всё пояснил в своих произведениях. В его «Женитьбе» Кочкарёв доходчиво и ясно рассказал, как действует, что чувствует русский человек в критические моменты, когда проигрывает, когда может потерять честь, и надо, что называется, вызвать на дуэль. «...Здесь самое большое, если кто-нибудь плюнет в глаза, – говорит Кочкарёв о подобных вещах. – ...вот и всё... Ведь иным плевали несколько раз... Что ж из того, что плюнет?.. Взял да и вытер». А ещё поручик Пирогов в «Невском проспекте», когда вне себя от обиды за то, что за свои приставания к жене немца-жестянщика Шиллера был последним с приятелями высечен розгами, бежал «прямо к генералу» и в «главный штаб», а не то «к самому государю» за справедливым заступничеством и местью обидчикам, по дороге заскочил в кондитерскую, съел два слоёных пирожка, решил, что в эту пору не хорошо беспокоить генерала, да и передумал мстить.

Утрётся и Путин, потому что у условных 140 миллионов путиных нет чести в принципе, чести в определённом, этическом понимании этого слова, как этической моральной категории. Это не преувеличение, а столетиями сформированная та самая национальная русская психология.

Отсутствие острой реакции российским рядовым народонаселением на неуспехи России и поражения на фронтах вроде херсонского бегства, вопреки мнению многих, в том числе уважаемых, специалистов, например, Михаила Шейтельмана или того же Пионтковского, обусловлено не тем, что россиянам, как говорит Шейтельман, не до геополитики, поскольку «у них остро стоит проблема выживания, обеспечивания своих семей элементарными удобствами...» Отнюдь – русские очень внимательно относятся к теме своего национального самоутверждения, к теме виртуального величия России. Отсутствие у русских сильных проявлений в связи с собственным позором это результат проблем у них именно с категориями этики типа «честь» и «достоинство». И, собственно, поэтому уход Путина с нынешнего поста возможен лишь в итоге процессов в России наверху, а не вследствие какой-либо революции снизу.

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Путин утрётся, в кочкарёвском гоголевском смысле, после того, как обломают зубы – нет, сначала не ему лично, а российским ракетам и военному человеческому материалу, бьющим по украинским мирным городам и украинским мирным жителям и атакующим бойцов ВСУ. Когда к нему в бункер придут люди из ближайшего окружения, принесут золотой пистолет с одним патроном, чтобы этот серый невзрачный человечек совершил хотя бы единственный в своей жизни достойный поступок – застрелился, Путин скривит своё напоминающее крысиную морду лицо в морщинах и захнычет: «Я старый больной человек!.. Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Помните, как в «Шинели» – опять Гоголь! – плакал Акакий Акакиевич? «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

Гоголь разгадал загадочный русский характер

Путин не застрелится никогда. Читайте Николая Васильевича, он был великим психологом. И не следует мысль об этих предсказаниях воспринимать метафорически или в качестве шутки. Гоголь сам умел шутить, его произведения искрятся юмором. Однако в отличие от описывавших исключительно собственных «тараканов» в голове достоевских или открыто завидывавших Гоголю умных конструкторов словосочетаний булгаковых Николай Васильевич мог проницать суть вещей. Он разгадал загадочный русский характер.

Злодей может быть сильной личностью. Истории известны случаи, когда самые страшные фигуры, потерпев фиаско, кончали с собой. Путин личность слабая, теперь это уже ясно всем, несмотря на годы манипуляций российской пропаганды в попытках навязать обратное мнение, и к тому же личность недалекая. Дороги и веси этого человека будут изложены и объяснены после его ухода с исторической сцены. Прямой потомок Акакия Акакиевича, Путин никогда не уйдёт с честью. Потому что у ничтожных личностей чести нет. Объяснение того, как могла ничтожная личность столько лет быть во главе огромного государства, при том внушив половине мира мнение о своей значимости и наделав столько злодейств, возможно, будет удивительно простым. Еще узнаем.