Загадка Трампа. Президентом США керує переляк?
Чому Трамп так поводиться всього лише через місяць із невеликим після вступу на посаду?
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Как известно, жизнь сама по себе сложна, но при этом состоит из простых составляющих. В науке это называется холизм.
Аналитики, политики и политологи ломают себе голову: почему Трамп так ведет себя всего лишь через месяц с небольшим после вступления на должность? И даже конспирологическое предположение о наличии на президента США крутого компромата не удовлетворяет специалистов в качестве объяснения.
Можно ли удивить нынешнюю публику? Чего современный человек не видел, какие девиации, проступки и даже преступления могут быть выложены на всеобщее обозрение, которые стали бы достаточными для шантажа президента Америки?
Однако, следуя принципам холизма, в данной ситуации существует простое и понятное объяснение происходящего, и оно кроется в человеческой психологии, влияние которой на жизнь каждого человека никто не отменял и никогда не отменит. Тот, кто серьезно конфликтовал со своими противниками, тот, кто бывал участником подобных конфликтов, пусть даже как наблюдатель или не основной участник – то ли бытовых, то ли бизнес противостояний, тот знает кейс, который нередко является переломным в острых и жестких ситуациях.
Это когда одной их противоборствующих сторон даже в равновесном положении конфликта оппонент в какой-то момент бросает угрозу убийством. Подобная угроза во многих случаях мгновенно может сломать угрожаемого, и это чистая психология. Страх смерти, особенно для человека эгоистического склада, разрушает всю предыдущую аргументацию последнего и переворачивает ситуацию с ног на голову.
Подобным образом нередко действуют рэкетиры и бандиты при общении с малодушными бизнесменами, добиваясь тем самым удовлетворения любых своих требований от подопечного. Это только в сериалах вроде «Фарго» люди под пытками и угрозой смерти часто проявляют равнодушие.
В реальной жизни такие случае редки. Когда Патрушев недвусмысленно и публично после избрания нынешнего президента США на должность фактически сказал тому, что или Трамп будет выполнять требования Москвы, или его просто убьют, Трамп, что называется, обоср*лся от испуга. Мы употребляем слово со звездочкой, поскольку так становится понятней то, что произошло.
Животное чувство страха может обуять не только рядового гражданина, но и президента. Люди сделаны из одного теста.
И теперь политологи ломают голову: «Но почему? Ведь нет ни одного реального и работающего плюса для Америки делать ставку на Россию, отказываясь от давнишнего близкого и супервыгодного сотрудничества с Европой».
Вот потому. Холизм. И не надо искать черную кошку в темной комнате, даже если конспирологи правы относительно того, что кто-то был завербован кем-то еще в советское время.
Вопрос только в том, сумеет ли сильно испугавшийся человек взять себя в руки и начать мстить людям, много лет, в силу наличия компромата ли, унижающим его – вспомнить хотя бы пресс-конференцию-2018 в Хельсинки – и теперь испугавшим его до смерти.
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