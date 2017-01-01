Росія вже забула, що рік тому її літак звалився у море

Рік тому звалився в море літак Міноборони Росії

Мовою оригіналу Я помню эти печальные лицемерные лица прокремлевских посетителей российских ток-шоу. Даже в день авиакатастрофы они лишь умудрялись делать вид, что им жалко Лизу Глинку, ансамбль им. Александрова, а уже через полчаса, когда тема поменялась, хохотали. Но они негодовали, как украинцы отреагировали на это крушение. «Мерзавцы,

Літак Міноборони РФ з військовими на борту

Рік тому звалився в море літак Міноборони Росії

Мовою оригіналу

Я помню эти печальные лицемерные лица прокремлевских посетителей российских ток-шоу. Даже в день авиакатастрофы они лишь умудрялись делать вид, что им жалко Лизу Глинку, ансамбль им. Александрова, а уже через полчаса, когда тема поменялась, хохотали.

Но они негодовали, как украинцы отреагировали на это крушение.

«Мерзавцы, негодяи, нет ничего святого»....

И вот прошел год.

Я сегодня специально отмониторил все ток-шоу.

Везде молчание. Только во «Время покажет» Артем Шейнин сообщил об открытии мемориала памяти погибшим.

И это все.

Никакого обсуждения в студиях причины катастрофы, никаких вопросов следствию о том, кто виноват, никакого интереса к тому, получили ли родственники какую-то компенсацию.

Зато они все по-прежнему, якобы переживают за жителей Донбасса.

Представляете, им реально пофиг даже на своих сограждан. И это доказал сегодняшний день.

Ну а вы, болваны, ждавшие Россию в Крыму и на Донбассе, верьте дальше, что вы нужны России.

Джерело: блог Сергія Запорізького

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