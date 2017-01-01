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    Думки вголос

    Росія вже забула, що рік тому її літак звалився у море

    Рік тому звалився в море літак Міноборони Росії
    Мовою оригіналу Я помню эти печальные лицемерные лица прокремлевских посетителей российских ток-шоу. Даже в день авиакатастрофы они лишь умудрялись делать вид, что им жалко Лизу Глинку, ансамбль им. Александрова, а уже через полчаса, когда тема поменялась, хохотали. Но они негодовали, как украинцы отреагировали на это крушение. «Мерзавцы,
    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 00:13
    • Розсилка
    <span>Літак Міноборони РФ з військовими на борту</span>
    Літак Міноборони РФ з військовими на борту

    Рік тому звалився в море літак Міноборони Росії

    Мовою оригіналу

    Я помню эти печальные лицемерные лица прокремлевских посетителей российских ток-шоу. Даже в день авиакатастрофы они лишь умудрялись делать вид, что им жалко Лизу Глинку, ансамбль им. Александрова, а уже через полчаса, когда тема поменялась, хохотали.

    Но они негодовали, как украинцы отреагировали на это крушение.

    «Мерзавцы, негодяи, нет ничего святого»....

    И вот прошел год.

    Я сегодня специально отмониторил все ток-шоу.

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    И это все.

    Никакого обсуждения в студиях причины катастрофы, никаких вопросов следствию о том, кто виноват, никакого интереса к тому, получили ли родственники какую-то компенсацию.

    Зато они все по-прежнему, якобы переживают за жителей Донбасса.

    Представляете, им реально пофиг даже на своих сограждан. И это доказал сегодняшний день.

    Ну а вы, болваны, ждавшие Россию в Крыму и на Донбассе, верьте дальше, что вы нужны России.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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