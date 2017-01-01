Росія вже забула, що рік тому її літак звалився у море
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Рік тому звалився в море літак Міноборони Росії
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Я помню эти печальные лицемерные лица прокремлевских посетителей российских ток-шоу. Даже в день авиакатастрофы они лишь умудрялись делать вид, что им жалко Лизу Глинку, ансамбль им. Александрова, а уже через полчаса, когда тема поменялась, хохотали.
Но они негодовали, как украинцы отреагировали на это крушение.
«Мерзавцы, негодяи, нет ничего святого»....
И вот прошел год.
Я сегодня специально отмониторил все ток-шоу.
Везде молчание. Только во «Время покажет» Артем Шейнин сообщил об открытии мемориала памяти погибшим.
И это все.
Никакого обсуждения в студиях причины катастрофы, никаких вопросов следствию о том, кто виноват, никакого интереса к тому, получили ли родственники какую-то компенсацию.
Зато они все по-прежнему, якобы переживают за жителей Донбасса.
Представляете, им реально пофиг даже на своих сограждан. И это доказал сегодняшний день.
Ну а вы, болваны, ждавшие Россию в Крыму и на Донбассе, верьте дальше, что вы нужны России.
Джерело: блог Сергія Запорізького