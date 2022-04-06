45 тисяч поліетиленових мішків для українців

Кремль з самого початку планував геноцид українського народу

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После ужасов Бучи, Ирпеня и других оккупированных городов, ряд аналитиков приходят к следующему выводу. А именно – массовые гражданские казни социально активных украинцев были спланированы высшим командованием РФ. И сейчас уже достаточно фактов, которые это подтверждают, хоть и косвенных.

Пройдемся по ним.

1. Однообразность

Где бы разведка не собирала данные про противника, что зашел в населенные города/пгт, данные были одинаковые. Проезд по домам, забирали мужчин призывного возраста, устраивали «отстойник» для подозрительных, которых впоследствии убивали. Отдельно хотелось бы подчеркнуть работу кадыровцев в этом направлении. Такое ощущение что кадыровцам и была поставлена задача быть мясником/пугалом для мирного населения, творя жестокие убийства.

Потакание командирами мародерств, изнасилований, отсутствие даже выговора за убийства мирных жителей было массовым. То есть не было такого что в одном подразделении командир – это садист и ему потакают его сослуживцы, а в другом старается не убивать мирных. Все плюс минус одинаково.

Исключения составляли только большие города (видимо по причине того что трудно обеспечить выток информации) и населенные пункты куда заходили РТГры, которые должны были идти вперед, то есть не укреплялись. Там где россияне укреплялись, собираясь оставаться надолго – почерк был одинаковым.

2. ГОСТ Р 42.7.01-2021 на массовые захоронения

Новый гост РФ про массовые захоронения был принят в сентябре 2021 года и введен в действие 1 февраля 2022 года за 3 недели до начала войны.

Национальный стандарт Российской Федерации. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время.

По стандарту должно быть:

А) 20 метров – длинна по низу ямы.

Б) 3 м ширина ямы

В) 2,3 м глубина

Г) 32 м – по верхней части ямы, с учетом съезда для работы экскаватора.

3. Подготовка мобильных крематориев

Про подготовку мобильных крематориев в РФ за сутки до вторжения писал Министр Обороны Великобритании Ben Wallace.

Правда, господин Walles ошибочно решил, что с их помощью армия РФ собирается скрывать свои потери.

Подтверждениями тезиса о том, что крематории предназначались не для русских солдат могут служить следующие факты:

там, где армия РФ собирала трупы своих, был налажен их вывоз за пределы Украины. использование моб. крематориев для массового сожжения тел согласно ритуальным канонам нерациональны из-за характеристик, заявленных производителем (сожжение по одному телу):

время полной кремации одного объекта: около 1 часа

кремуляция

система дополнительной пылеочистки

15-16 литров дизтоплива или 20 м3 природного газа на кремацию одного объекта.

В общем долго и неэффективно.

4. 45000 мешков для трупов

Мешки предназначались для граждан Украины.

Если бы мешки предназначались для трупов военнослужащих РФ, то это бы означало, что русские, собрав 200 тысяч для вторжения, запланировали безвозвратные потери на уровне 22.5% и полные потери на уровне 90% (убитыми и ранеными) от общей численности группировки.

Это нелогично и не имеет смысла, потому вывод может быть один – эти мешки были нужны для массовых захоронений граждан Украины согласно вышеуказанным нормативам. А вывоз тел своих солдат у них поначалу был организован стандартно.

Вывод

Уничтожение украинского народа было спланировано. Видимо чтоб задушить все ростки непокорности, Путин по своей кгбэшной манере её и решил осуществить в лучших традициях КГБ. То есть изначальное уничтожение тех, кто может потом противиться российскому режиму. Этим объясняется потакание ракетных и артиллерийских ударов по городам без оглядки на мирное население, несогласие на организацию гуманитарных коридоров, налаженная пропаганда на эту тему на российских каналах и в соцсетях, параллельно с ограничениями Роскомнадзора на доступ к независимым СМИ.

Еще раз

РФ изначально утвердило политику геноцида украинского народа в этой войне. Чтоб сломить его, чтоб сделать забитыми, испуганными рабами.

И мы сделаем все, чтоб Путин, его палачи и российский народ ответили за все это.

Джерело: блог Олександра Карпюка

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