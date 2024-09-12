Блінкен прибув до Варшави, де говоритиме про Україну

Польські урядовці зазначають, що переговори, які Блінкен проводитиме у Варшаві, значною мірою стосуватимуться ситуації в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідував Київ, приїхав у Польщу. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Польські урядовці зазначають, що переговори, які Блінкен проводитиме у Варшаві, значною мірою стосуватимуться ситуації в Україні.

«Переговори стосуватимуться насамперед України, адже це найважливіша тема… Ми обов'язково говоритимемо про використання американської зброї за лінією фронту», – сказав у ефірі Польського радіо заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.

За його словами, Варшава повністю підтримує завдання ударів по військових цілях у Росії. Крім того, Польща виступає за максимальне посилення України системами ППО, які Захід обіцяв Києву.

Як повідомлялося, Блінкен у Варшаві зустрінеться, зокрема, з главою польського уряду Дональдом Туском та міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Нагадаємо, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На пресконференції в Києві у середу держсекретар США заявив, що Сполучені Штати надають Україні $325 мільйонів на ремонт електромереж, $290 мільйонів гуманітарної допомоги населенню, що потерпає від збройної агресії РФ, а також понад $100 мільйонів на розмінування.