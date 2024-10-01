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Загинув на Харківщині. Згадаймо розвідника Маркіяна Дороша

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув на Харківщині. Згадаймо розвідника Маркіяна Дороша
Із початком повномасштабного вторгнення РФ Маркіян Дорош добровольцем став на захист держави від російських загарбників
колаж: glavcom.ua

За особисту мужність Маркіян Дорош неодноразово відзначений військовим командуванням

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Маркіяна Дороша.

24 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка Петропавлівської сільської громади Куп’янського району Харківської області загинув 23-річний військовослужбовець, розвідник 116 окремої механізованої бригади 10 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України Маркіян Дорош (Маркус). Про це повідомив голова Крайової пластової ради Юрій Юзич.

Маркіян Дорош народився 23 липня 2001 року у Львові. Навчався у Львівській державній комунальній середній загальноосвітній школі №3. Під час навчання активно займався спортом, зокрема айкідо, карате та спортивною гімнастикою. Також входив до осередку «Пласт» у місті Львові. пластове псевдо Кремінь.

Закінчив Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне училище міста Львова», здобув професію друкар офсетного плоского друкування третього розряду; палітурник третього розряду». Також перебував у низці націоналістичних організацій, таких як «Цивільний корпус» та «Права молодь». Як ультрас фанатського руху вболівав за ФК «Карпати».

Після завершення навчання працював барменом у ресторанній сфері міста Львова. Успішно закінчив базовий курс бармена від Diageo Bar Academy.

З початком повномасштабного вторгнення РФ добровольцем став на захист держави від російських загарбників. Спершу проходив військову службу у 10 стрілецькому батальйоні, у складі якого виконував бойові завдання на Сумщині.

Маркіян Дорош боровся з окупантами на Запорізькому і Куп’янському напрямках, брав участь в обороні Авдіївки
Маркіян Дорош боровся з окупантами на Запорізькому і Куп’янському напрямках, брав участь в обороні Авдіївки
фото: Юрій Юзич, Facebook

Впродовж останнього періоду боронив суверенітет та територіальну цілісність України на посаді розвідника в лавах 116 окремої механізованої бригади 10 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, де отримав позивний Маркус.

За час служби успішно завершив курс бійця-рятувальника, а також базовий курс управління БПЛА. За особисту мужність неодноразово відзначений військовим командуванням.

Загинув Маркіян Дорош 24 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка, Петропавлівської сільської громади Куп'янського району Харківської області.

Бойовий побратим Данило Шепінько відзначає: «Кожен, хто коли-небудь зустрічав Марка, зауважував його відкритість, енергійність та комунікабельність. Марк став на захист Батьківщини з початком повномасштабного вторгнення у свої 20 років… Був щирим та відкритим, мав багато друзів, та, що дуже важливо у наш час, не боявся брати на себе відповідальність, виконував обов'язки командира підрозділу. Страшенно не любив залишатися на місці, без діла, старанно вивчав щось нове, цікавився та прагнув розвитку».

Чин похорону Маркіяна Дороша відбувся 30 липня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника України на Марсовому полі Личаківського кладовища.

У Маркіяна Дороша залишилася мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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