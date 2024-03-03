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Сергій Власенко Народний депутат України

Петро Порошенко і його бумеранг

glavcom.ua
«Всі ж памʼятають епопею із Саакашвілі, коли спочатку дали громадянство, потім забрали...»
фото з відкритих джерел

«Будь-яке обмеження народних депутатів України у здійсненні їх конституційних функцій є не конституційним»

Прочитав декілька дописів та статей про те, як «сивочолого криголама» і, як він сам себе називає, «лідера опозиції» не випускають за кордон для «видатної політичної адвокації України».

Спершу скажу, що будь-яке обмеження народних депутатів України у здійсненні їх конституційних функцій є не конституційним. І, звичайно, парламентська дипломатія є важливим елементом і функціонування держави і демократії, і формування позиції у наших закордонних партнерів. А робота опозиційних політичних сил може бути обмежена лише в порядку і в спосіб, встановлений законом.

Але тут є і інша проблема. На жаль, Петро ніяк не може усвідомити, що все, що навколо нього відбувається – це породження його системи і «юридичний бумеранг», який до нього повертається з часів його президентства.

Всі ж памʼятають епопею із Саакашвілі, коли спочатку дали громадянство, потім по беспрєдєлу забрали громадянство, коли так само по беспрєдєлу Міхо не пускали в Україну, спочатку зупинивши потяг на території Польщі, а потім «замінувавши» перехід на кордоні… тощо, тощо, тощо.

Так чого він тепер дивується? Може подарувати йому дзеркало? Щось тоді він листів єврокомісарам не писав.

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Теги: Петро Порошенко Михайло Саакашвілі

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