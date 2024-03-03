Петро Порошенко і його бумеранг

«Будь-яке обмеження народних депутатів України у здійсненні їх конституційних функцій є не конституційним»

Прочитав декілька дописів та статей про те, як «сивочолого криголама» і, як він сам себе називає, «лідера опозиції» не випускають за кордон для «видатної політичної адвокації України».

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Спершу скажу, що будь-яке обмеження народних депутатів України у здійсненні їх конституційних функцій є не конституційним. І, звичайно, парламентська дипломатія є важливим елементом і функціонування держави і демократії, і формування позиції у наших закордонних партнерів. А робота опозиційних політичних сил може бути обмежена лише в порядку і в спосіб, встановлений законом.

Але тут є і інша проблема. На жаль, Петро ніяк не може усвідомити, що все, що навколо нього відбувається – це породження його системи і «юридичний бумеранг», який до нього повертається з часів його президентства.

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Всі ж памʼятають епопею із Саакашвілі, коли спочатку дали громадянство, потім по беспрєдєлу забрали громадянство, коли так само по беспрєдєлу Міхо не пускали в Україну, спочатку зупинивши потяг на території Польщі, а потім «замінувавши» перехід на кордоні… тощо, тощо, тощо.

Так чого він тепер дивується? Може подарувати йому дзеркало? Щось тоді він листів єврокомісарам не писав.