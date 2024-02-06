«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами

Досудове розслідування у резонансній справі тривало два роки

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо п’ятого президента і нардепа Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це «Главкому» повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова.

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Наразі слідство відкрило стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Порошенка до суду. Після цього у нього змінюється статус, він стає обвинуваченим.

Крім цього, ДБР повідомило: під арештом, накладеного Печерським райсудом у січні 2022 року, продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента.

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Загалом досудове розслідування у резонансній справі тривало два роки.

Нагадаємо, підозру Петру Порошенку 20 грудня 2021 року підписав виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяру. Усі вони, за версією слідства, організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

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Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оброни 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Слідство вважає, що саме Кузяра, який координував свої дії з Медведчуком і терористами, контролював поставки з окупованих територій Донбасу до українських теплових електростанцій. Загалом, Україна заплатила на рахунки «Луганськвугілля» та «Шахти імені Кисельова» 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою, стверджують правоохоронці.

Підсумовуючи все це, слідство дійшло висновків: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невставлені слідством особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР»…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Водночас захист Порошенка наполягає, що справа шита білими нитками. Сам же експрезидент коментував справу з сарказмом, зауважуючи, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відволікти увагу від проблем в енергетиці.