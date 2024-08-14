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«Точка неповернення пройдена». Глава ПВК «Паладін» закликав росіян до повалення Путіна (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Точка неповернення пройдена». Глава ПВК «Паладін» закликав росіян до повалення Путіна (відео)
Закревський звернувся до тих, хто перебуває на лінії зіткнення та в окопах, констатувавши, що «точка неповернення вже пройдена
фото: скриншот відео

За словами Закревського, все зайшло надто далеко і з кремлівським режимом пора щось робити

 

На фоні низки невдач росіян, які біжать з Курської області, у публічному просторі з’явилося звернення засновника так званого «військового союзу» «Паладін» Георгія Закревського до російських військовослужбовців, у якому він закликає їх до повалення влади.

«Наша країна не те що на межі біди або вже прямо біля неї, наша країна вже у біді. У великій біді. Безпілотники літають по всій центральній частині Росії, аж до Москви і Петербурга. Вони атакували навіть Кремль. Наш чорноморський флот вибивається. Вибивається так, ніби ми не велика держава з великим флотом, а якась третьорозрядна країна… Наша авіація практично не працює, тому що вона теж вибивається. Ми стоїмо на тих самих позиціях, на які вийшли понад два роки тому, а частково на тих, на які ми відступили. Населення вимирає, злидарює, спивається — всім начхати. Тільки й встигають завозити мігрантів. І все це зробив так званий «президент». «Великий» Путін», — заявив Закревський.

За його словами, все це зайшло надто далеко і з кремлівським режимом пора щось робити.

Закревський звернувся до тих, хто перебуває на лінії зіткнення та в окопах, констатувавши, що «точка неповернення вже пройдена: «Ви прекрасно знаєте, яке непотребство коїться зараз там… Ви прекрасно знаєте ті пики, які знущаються з вас, з ваших родичів… Ми закликаємо всіх приєднуватися до нашого союзу, щоб врятувати нашу країну. Точка неповернення вже пройдена».

Варто зазначити, що, на відміну від ватажка ПВК «Вагнер», Закревський налаштований більш рішуче, ніж Пригожин, який остерігався прямо критикувати російського диктатора Путіна за провали РФ та закликати до зміна влади у Росії. 

Нагадаємо, станом на сьогодні українські воїни взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також є успіхи ЗСУ у низці інших населених пунктів. Про це стало відомо із карти DeepState. Також за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км.  

Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

Читайте також: Операція в Курській області. Українська авіація долучилася до виконання завдань
Теги: росія авіація путін держава президент населення Євген Пригожин

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