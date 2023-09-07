Кулеба назвав три пріоритети України на Генасамблеї ООН

Дмитро Кулеба: Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою

Серед пріоритетів України на Генасамблеї є залучення нових країн до реалізації формули миру

Україна визначила три приоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться вже цього місяця. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві.

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«Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою», – сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна вже визначила пріоритети, серед них, зокрема:

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залучення нових країн до реалізації формули миру і здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту формули миру,

питання експорту українського збіжжя на світові ринки,

двосторонні зустрічі, на яких буде проговорено питання про нове озброєння та нові пакети підтримки України.

«І ще буде сотня різних питань, як це буває на Генасамблеї», – додав Кулеба.

Зазначимо, 20 вересня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати що України за участю глав держав та урядів. У рамках відкриття чергової сесії Генасамблеї ООН у другій половині вересня відбудеться зустріч друзів України на рівні міністрів закордонних справ щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів.