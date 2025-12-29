Під обмеження потрапляють, зокрема, вироки МКС та можливого спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Президент Росії Володимир Путін підписав документ, що робить недійсними в Росії постанови іноземних судів у кримінальних справах без участі РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Голова правління Асоціації правників РФ Володимир Груздєв раніше уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС).

Окрім рішень МКС, під обмеження підпаде й майбутній Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що попри те, що за час повномасштабного вторгнення в Україну кількість мільярдерів у РФ лише зросла, їхній реальний вплив на державні рішення було остаточно нівельовано. Протягом 25 років Володимир Путін вибудовував систему, у якій найбагатші люди країни стали повністю залежними від Кремля, позбавленими права на власну позицію.

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони, мала «дружній, доброзичливий і діловий характер» і тривала 1 годину 15 хвилин.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».