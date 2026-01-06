Головна Світ Соціум
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Твері було гучно
фото: скриншот з відео

29 БпЛА було нібито знищено над територією Брянської області

У ніч на 6 січня черговими засобами ППО у РФ було нібито перехоплено та знищено 129 українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

Російська ППО нібито знищила:

  1. 29 БпЛА – над територією Брянської області,
  2. 15 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
  3. 13 БпЛА – над територією Ярославської області,
  4. 10 БпЛА – над територією Новгородської області,
  5. дев'ять БпЛА – над територією Смоленської області,
  6. сім БпЛА – над територією Курської області,
  7. сім БпЛА – над територією Пензенської області,
  8. шість БпЛА – над територією Тверської області,
  9. шість БпЛА – над територією Республіки Башкортостан,
  10. п'ять БпЛА – над територією Астраханської області,
  11. п'ять БпЛА – над територією Ростовської області,
  12. чотири БпЛА – над територією Калузької області,
  13. два БпЛА – над територією Московського регіону,
  14. два БпЛА – над територією Орловської області,
  15. два БпЛА – над територією Ленінградської області,
  16. один БпЛА – над територією Воронезької області,
  17. один БпЛА – над територією Костромської області,
  18. один БпЛА – над територією Республіки Крим,
  19. один БпЛА – над територією Тульської області,
  20. один БпЛА – над територією Республіки Татарстан,
  21. один БпЛА – над територією Тамбовської області,
  22. один БпЛА – над територією Рязанської області.
Нагадаємо, уночі 6 січня у багатьох регіонах Росії лунають вибухи через атаку БпЛА. У місто Пенза, ймовірно, уражено, ПАТ Біомінтез – це один із найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії. Також під удар потрапив Пензенський підшипниковий завод.

