Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
29 БпЛА було нібито знищено над територією Брянської області
У ніч на 6 січня черговими засобами ППО у РФ було нібито перехоплено та знищено 129 українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.
Російська ППО нібито знищила:
- 29 БпЛА – над територією Брянської області,
- 15 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 13 БпЛА – над територією Ярославської області,
- 10 БпЛА – над територією Новгородської області,
- дев'ять БпЛА – над територією Смоленської області,
- сім БпЛА – над територією Курської області,
- сім БпЛА – над територією Пензенської області,
- шість БпЛА – над територією Тверської області,
- шість БпЛА – над територією Республіки Башкортостан,
- п'ять БпЛА – над територією Астраханської області,
- п'ять БпЛА – над територією Ростовської області,
- чотири БпЛА – над територією Калузької області,
- два БпЛА – над територією Московського регіону,
- два БпЛА – над територією Орловської області,
- два БпЛА – над територією Ленінградської області,
- один БпЛА – над територією Воронезької області,
- один БпЛА – над територією Костромської області,
- один БпЛА – над територією Республіки Крим,
- один БпЛА – над територією Тульської області,
- один БпЛА – над територією Республіки Татарстан,
- один БпЛА – над територією Тамбовської області,
- один БпЛА – над територією Рязанської області.
Нагадаємо, уночі 6 січня у багатьох регіонах Росії лунають вибухи через атаку БпЛА. У місто Пенза, ймовірно, уражено, ПАТ Біомінтез – це один із найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії. Також під удар потрапив Пензенський підшипниковий завод.
