Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки

29 БпЛА було нібито знищено над територією Брянської області

У ніч на 6 січня черговими засобами ППО у РФ було нібито перехоплено та знищено 129 українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

Російська ППО нібито знищила:

29 БпЛА – над територією Брянської області, 15 БпЛА – над територією Бєлгородської області, 13 БпЛА – над територією Ярославської області, 10 БпЛА – над територією Новгородської області, дев'ять БпЛА – над територією Смоленської області, сім БпЛА – над територією Курської області, сім БпЛА – над територією Пензенської області, шість БпЛА – над територією Тверської області, шість БпЛА – над територією Республіки Башкортостан, п'ять БпЛА – над територією Астраханської області, п'ять БпЛА – над територією Ростовської області, чотири БпЛА – над територією Калузької області, два БпЛА – над територією Московського регіону, два БпЛА – над територією Орловської області, два БпЛА – над територією Ленінградської області, один БпЛА – над територією Воронезької області, один БпЛА – над територією Костромської області, один БпЛА – над територією Республіки Крим, один БпЛА – над територією Тульської області, один БпЛА – над територією Республіки Татарстан, один БпЛА – над територією Тамбовської області, один БпЛА – над територією Рязанської області.

Нагадаємо, уночі 6 січня у багатьох регіонах Росії лунають вибухи через атаку БпЛА. У місто Пенза, ймовірно, уражено, ПАТ Біомінтез – це один із найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії. Також під удар потрапив Пензенський підшипниковий завод.