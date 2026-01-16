Головна Світ Економіка
Китай припинив імпорт електроенергії з РФ – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Китай припинив імпорт електроенергії з РФ – Reuters
Пріоритетом для РФ залишається забезпечення попиту на електроенергію на Далекому Сході
фото: reuters

Наразі сторони активно вивчають можливості торгівлі електроенергією

Китай припинив імпорт електроенергії з Росії. Водночас Москва заявила, що готова відновити продажі і що переговори тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство енергетики Росії повідомило агентству, що пріоритетом є задоволення зростаючого попиту на електроенергію на Далекому Сході Росії. Однак воно може відновити постачання до Китаю залежно від узгоджених умов.

«Росія може відновити експорт електроенергії до Китаю, якщо отримає відповідний запит від Пекіна і якщо будуть досягнуті взаємовигідні умови співпраці», – йдеться в повідомленні. Не уточнюється, чи рішення про припинення поставок було прийнято Китаєм чи Росією.

Водночас російський постачальник електроенергії до Китаю, компанія InterRAO заявила, що переговори тривають, але жодна зі сторін не планує розривати контракт.

«Наразі сторони активно вивчають можливості торгівлі електроенергією. Китайська сторона, з якою ми перебуваємо в постійному контакті, також не виявляла зацікавленості в розриві контракту», – йдеться в повідомленні.

До слова, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія і Китай використовують місії в Арктиці для підготовки до можливих військових сценаріїв, а не для наукових або мирних цілей.

електроенергія імпорт Китай росія

