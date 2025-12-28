Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну

Раніше під час телефонної розмови з Трампом російський диктатор Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас

Після завершення переговорів із Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з Путіним для продовження діалогу. Про це американський лідер повідомив під час спільного виходу до преси перед початком зустрічі з українською делегацією, пише «Главком».

Трамп висловив переконання, що обидві сторони конфлікту зацікавлені в досягненні домовленостей. Окрему увагу він приділив майбутній угоді про гарантії безпеки для України, підкресливши, що вона буде «сильною».

За словами президента США, попри те, що деталі документа наразі не розголошуються, до його реалізації обов'язково будуть залучені європейські держави. Трамп наголосив, що фінальні домовленості стануть надійним інструментом забезпечення безпеки.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».