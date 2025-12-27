Бізнесмена з Львівщини засуджено за співпрацю з Росією

Начальнику підприємства винесено вирок за поставку продукції до Росії під час воєнного стану

Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок начальнику виробництва підприємства ТОВ «ТД «Остов-Бардс», що займається виготовленням пластикової тари, Івану Найдуху за поставку продукції до Росії під час воєнного стану. Посадовця підприємства визнали винним у колабораційній діяльності та призначили покарання у вигляді 170 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

За матеріалами справи, начальник виробництва ТОВ «Торговий Дім «Остов-Бардс» Іван Найдух під час воєнного стану зігнорував заборони щодо здійснення господарської діяльності з Росією та уклав договори купівлі-продажу з «Галеон Плюс» (Киргизстан) з метою подальших поставок на користь ООО «ПК «Руспак» (Росія). Такими діями посадовець підприємства сприяв отриманню економічної вигоди суб’єктами Росії та створив умови для проведення розрахунків на їх користь всупереч установленим обмеженням.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся, просив затвердити укладену з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Андрій Павлів затвердив угоду про визнання винуватості, визнав Івана Найдуха винним у провадженні господарської діяльності з державою-агресором та призначив йому покарання – 170 тис. грн штрафу з позбавлення права займати керівні посади в державних органах терміном на 10 років та з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений.

За інформацією YouControl, ТОВ «ТД «Остов-Бардс» зареєстроване у селі Млиниська Жидачівської громади понад 22 роки тому. Кінцевим бенефіціарним власником вказаний громадянин Латвії Забелло Алексейс.

