Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Україна стає частиною американських виборів-2026

Вибори у США лише стартували
фото: depositphotos.com

Це, напевне, перші вибори за багато років, де ми можемо від цього виграти

  1. Санкції Трампа стали таким собі спусковим гачком, який буде задавати тренд українського питання на наступний рік. Трамп вже не зможе відкотитися вибори відбудуться на початку листопада-2026 і це та дата до якої Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна.
  2. Варто звернути увагу на те, що відразу після введення санкцій, один з головних гравців республіканської партії і один з головних авторів «антиросійської законодавчої архітектури» Ліндсі Грем зустрівся з українським послом у Вашингтоні Ольгою Стефанішиною. І це частина виборчої кампанії республіканців, які не можуть не розуміти: якщо 73% виборців-республіканців за повну підтримку України, значить потрібно підтримувати Україну. Окремо, тут важливо також звернути увагу на те, що наше посольство стає важливим гравцем в цій передвиборчій історії.
  3. Але при цьому, складається така ситуація при якій демократи також змушені (через позицію виборців) підтримувати Україну. І це вперше за останні три виборчих цикли, коли Україна консолідує обидві американські партії, а не стає частиною імпічменту Трампа чи скандалів з сином Байдена.

Вибори лише стартували. І для нас надважливо, щоб ми не стали частиною якихось міжпартійних скандалів. Я хочу звернути окрему увагу на те, що такий сценарій (розсварити партії руками України) буде обовʼязковою задачею для російських спецслужб. І тут ми маємо памʼятати одну стару істину: велика частина зовнішніх проблем України є частиною внутрішніх скандалів і роботи корисних ідіотів у Києві.

Просто, щоб стало зрозуміліше: всі найскладніші рішення для нас, яке приймав МВФ, були вигадані у Києві (підняття ціни на газ у два рази і тому подібне). Росіяни не зможуть створити проблему, яку ми самі не створимо і головне, самі ж не розкрутимо.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори санкції війна США Україна

