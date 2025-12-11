Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Путіну вже відмовлють власні урядовці

glavcom.ua
Інвестиційна задуха в РФ набирає обертів

В РФ з інвестиціями справжня біда. Біда, яку вже не можна приховати навіть в тенетах офіційної статистики.

Сезон поганих інвестиційних новин відкрив Росстат. За його інформацією інвестиції в основний капітал в РФ у третьому кварталі впали на 3,1%. За 9 місяців 2025 року той же Росстат дав оцінку зростання інвестицій аж на 0,5%, що значно нижче за інфляцію та сигналізує про падіння реальних інвестицій.

Антимонопольний орган РФ (ФАС) дозволив державній «Транснафті» підняти тарифи аж на 5,1%, що нижче інфляції. Раніше «Транснафта» волала про слабкий інвестиційний бюджет та необхідність будувати нафтові сховища. Втім, конфлікт з Сечіним та раптове самогубство одного з менеджерів «Транснафти» зробили цю державну компанію більш слухняною. Тож інвестиційного бюджету у «Транснфати» в 2026 році не буде.

«Порадував» на минулому тижні росіян і «Росатом»: він був чесним і просто заявив, що в нього немає коштів на прожекти з відновлювальної енергетики, хоча раніше такі плани були. При цьому, «Росатом» все ще залишається однією з небагатьох відносно стабільних компаній РФ, принаймні по звітності.

Але справжній сюрприз відбувся 3 грудня, коли виплив лист уряду РФ до Путіна, в якому заперечувалась можливість будівництва Північно-Сибірської залізничної магістралі – ділянок від Нижньовартівська до Білого Яру та від Таштаголу до Урумчі в КНР. Причина зупинки проєкту – його висока вартість.

За оцінками російських урядовців, на ці клаптики залізниці потрібно було б витратити 50 трлн рублів. Для порівняння, планові доходи всього російського бюджету на 2026 рік складають 40 трлн рублів, половина з яких піде на війну в Україну та на російські спецслужби.

Тож подальша інтеграція РФ з КНР стає дуже дорогою, просто непідйомною для РФ, саме через зашморг військових та інших силових видатків РФ.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Путіну вже відмовлють власні урядовці
