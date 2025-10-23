Головна Країна Події в Україні
Україна повернула тіла полеглих воїнів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Найближчим часом відбудуться необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл
фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернуто 1000 тіл військовослужбовців – Координаційний штаб

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ (МВС) здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Україна повернула тіла полеглих воїнів фото 1
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Україна повернула тіла полеглих воїнів фото 2
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Центрального управління Цивільно-військового співробітництва (ЦВС) Генерального штабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС, які здійснювали перевезення тіл.

Нагадаємо, 18 вересня відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна повернула 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. 

