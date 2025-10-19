Прем'єр Польщі про територіальні поступки: ніхто не повинен тиснути на Зеленського

Туск: ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресію

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що союзники України мають тиснути на Росію для зупинки агресії, додавши, що ніхто не повинен не чинити тиск на главу української держави, щоб він поступився територіями. Ця заява пролунала після публікації американського видання, у якій описуються вимоги Путіна щодо тимчасованих окупованих територій, пише «Главком».

«Жоден із нас не повинен тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру», – зазначив Туск.

Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Тоді Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Пізніше газета The Financial Times повідомила, що на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить».

Як стверджує видання, під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський. Глава Білого дому наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.