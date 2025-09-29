Вибухи у Росії, стрілянина у церкві в США: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 29 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Брянській області у місті Карачев атаковано завод, у США озброєний чоловік атакував церкву, є загиблі та поранені, китайський лідер Сі Цзіньпін хоче, щоб президент США Дональд Трамп виступив проти незалежності Тайваню в обмін на угоду.

У США сталася стрілянина у церкві

У місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм.

За попередніми даними, щонайменше четверо людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, серед яких є діти, кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Правоохоронці вступили з нападником у перестрілку та ліквідували його. Ним виявився 40-річний житель Мічигану, озброєний штурмовою гвинтівкою, повідомив начальник поліції Гранд-Бланка Вільям Реньє.

Пожежу, що виникла у храмі, вдалося ліквідувати, однак влада не виключає, що кількість жертв може зрости після повної перевірки будівлі.

Вибухи у Росії

У ніч на 29 вересня у Брянській області у місті Карачев пролунали вибухи.

У місті Карачев пролунали потужні вибухи. Ймовірно, ракети атакували завод «Електродеталь». Повідомляється, що внаслідок ударів розгорілася пожежа.

АТ Карачевський завод «Електродеталь» є одним із провідних виробників прямокутних електричних з’єднувачів для військового та промислового використання. Їх застосовують у сфері енергетики, протиповітряної оборони, суднобудуванні, системах радіоелектронної боротьби та авіації.

Сі Цзіньпін хоче, щоб Трамп виступив проти незалежності Тайваню

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди.

За їхніми даними, Сі Цзіньпін прагне зміни політики США щодо Тайваню, щоб послабити та ізолювати острів, і очікує, що Вашингтон припинить підтримку його незалежності. Як зазначає видання, це могло б означати перехід від нейтральної позиції США до активної співпраці з Пекіном у питанні суверенітету Тайваню, що зміцнило б владу Сі всередині країни.

Джерела WSJ повідомили, що китайський лідер вважає, що йому вдасться переконати Трампа на такий крок. В обмін Китай пропонує економічну угоду, на яку орієнтується президент США.

Венс прокоментував можливість передачі ракет Tomahawk

США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент… Нехай він про це скаже сам, але можу підтвердити: обговорення вже тривають», – зазначив Венс.

За його словами, Трамп у будь-яких рішеннях керується насамперед інтересами Сполучених Штатів, і цей принцип є основою його зовнішньої та оборонної політики.

Вибори у Молдові

У Молдові завершено підрахунок більш ніж 90% голосів на парламентських виборах, які відбулися 28 вересня. За даними Центральної виборчої комісії, станом на підрахунок 98,81% дільниць лідирує партія президента Майї Санду.

Правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) отримала 49,82% голосів, а проросійський «Патріотичний блок» – 24,38%.

Інші партії, зокрема «Альтернатива», PPDA та «Наша партія», набрали від 5,6% до 8,6% голосів. Решта політичних сил отримали менше 1% голосів.

Як відомо, голосування на парламентських виборах у Молдові офіційно закрито. Явка громадян склала 51,94%. На дільницях проголосували 1 593 266 виборців. Найбільш активно свої голоси віддавали люди віком від 36 до 45 років.

Президентка Молдови Майя Санду подякувала громадянам за участь у голосуванні.