Туск зробив заяву щодо фінансування України, звернувшись до лідерів ЄС

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Туск зробив заяву щодо фінансування України, звернувшись до лідерів ЄС
Туск заявив, якщо не вирішити питання щодо фінансової підтримки України, на Європу чекатиме кровопролиття
фото: Reuters

Дональд Туск закликав європейських лідерів «нарешті взяти на себе відповідальність»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери ЄС мають якнайшвидше вирішити питання фінансування України. Про це Дональд Туск сказав під час спілкування із журналістами після прибуття на саміт у Брюсселі. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами прем'єр-міністра Польщі, якщо не вирішити питання щодо фінансової підтримки України, на Європу чекатиме кровопролиття.

«Тепер у нас простий вибір – або гроші сьогодні, або кров завтра. Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу. Це наше рішення, і тільки наше», – наголосив польський політик.

Прем’єр-міністр також зауважив, що європейські лідери мають «нарешті взяти на себе цю відповідальність».

Нагадаємо, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спілкування із журналістами 15 грудня назвав гарантії безпеки, які пропонують США Україні, «далекосяжними».

Також Дональд Туск висловлював думку, що завершення російсько-української війни до Різдва є малоймовірним. Глава польського уряду відповів, що Росія не зацікавлена в переговорах і зупинці вогню.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, прибуде до Брюсселя для проведення переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. 

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі. Також ішлося про конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи.

