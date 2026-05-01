Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду
Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США можуть захопити Кубу силою
Нові обмеження спрямовані проти осіб, організацій та пов'язаних структур, які підтримують силовий апарат уряду острова

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення американських санкцій проти уряду Куби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, нові обмеження спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини. Також під санкції можуть потрапити агенти, чиновники та прихильники уряду.

Поки що не уточнюється, які саме особи чи компанії вже потрапили під нові обмеження. Указ також дозволяє запроваджувати вторинні санкції проти тих, хто проводить або сприяє фінансовим операціям із підсанкційними структурами.

Представники Білого дому заявили, що указ містить приховане попередження Кубі через її зближення з Іраном та такими угрупованнями, як «Хезболла». «Куба створює сприятливе середовище для діяльності ворожих іноземних спецслужб, військових і терористичних операцій менш ніж за 100 миль від території США», – сказав один із чиновників.

США давно вимагають від Куби відкрити державну економіку, виплатити компенсації за майно, націоналізоване урядом Фіделя Кастро, а також провести «вільні та чесні» вибори. На початку року США вже посилили тиск на острів, зупинивши постачання венесуельської нафти після усунення Мадуро 3 січня. Трамп також погрожував високими митами будь-якій країні, яка постачатиме нафту Кубі, після чого Мексика припинила поставки.

Нагадаємо, під час виступу на заході Turning Point USA у Фініксі Дональд Трамп пообіцяв кардинальні зміни в політиці щодо Куби, заявивши, що оновлення для цієї країни настане вже найближчим часом.

Президент США запевнив прихильників, що Сполучені Штати нададуть необхідну допомогу у вирішенні кубинського питання. Окремо він відзначив роль кубинської діаспори в Америці, назвавши кубинських американців чудовими людьми, та висловив переконання, що в залі присутні представники цієї громади, які підтримують його ініціативи.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду. 

Повідомлялося, що президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявляв, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.

