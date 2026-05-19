Головна Світ Політика
search button user button menu button

Брюссель звинуватив США у збільшенні прибутків Кремля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Брюссель звинуватив США у збільшенні прибутків Кремля
Брюссель попередив США про наслідки нафтових поступок Росії
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Євросоюзі заявили, що послаблення нафтових обмежень з боку Вашингтона допоможе Росії заробити більше на тлі війни в Ірані та стрибка цін на енергоносії

Європейський Союз розкритикував рішення США продовжити послаблення нафтових санкцій проти Росії. У Брюсселі заявили, що такий крок лише збільшить фінансові надходження Кремля на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС не підтримує ідею послаблення санкційного тиску на Росію. «З погляду ЄС ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію», – наголосив він.

За словами Домбровскіса, саме Росія отримує додаткові фінансові вигоди від загострення ситуації на Близькому Сході та подорожчання викопного палива. «Відповідно, якщо вже на те пішло, нам потрібно посилити цей тиск», – заявив єврокомісар.

У Брюсселі побоюються, що будь-які винятки або пом’якшення нафтових обмежень дозволять Москві збільшити прибутки від експорту енергоресурсів, які Росія використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС, США та країни G7 запровадили масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Захід намагався обмежити доходи Кремля від продажу нафти та газу, які залишаються одним із ключових джерел фінансування російського бюджету.

Водночас через нестабільність на світовому нафтовому ринку та побоювання різкого стрибка цін окремі країни періодично погоджували тимчасові винятки або послаблення для окремих операцій із російською нафтою.

Останнє загострення ситуації на Близькому Сході та війна в Ірані призвели до нового зростання цін на нафту, що, за оцінками європейських посадовців, додатково посилило фінансові позиції Росії на світовому енергетичному ринку.

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що Мінфін США вдруге продовжив тимчасовий виняток із санкцій – дозволивши купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі. Виняток діяв з 17 квітня до 16 травня і не поширювався на постачання до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

До слова, раніше «Главком» писав, що США заявляли про відсутність планів продовжувати подібні ліцензії – утім, щоразу їх усе ж таки поновлювали. 

Теги: санкції росія Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним завданням мілітаризації в обох державах залишається ліквідація проявів нелояльності серед молоді
Цифрове стеження та примусова муштра: як РФ і Білорусь перетворюють дітей на мобілізаційний ресурс
16 травня, 12:26
Параноя Путіна підживлюється не лише загрозою українських дронів, а й економічною деградацією
CNN: Путін перейшов на режим існування в цифровій та фізичній ізоляції
5 травня, 04:49
Зеленський: Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій
Зеленський розповів про результати дальніх атак по РФ
29 квiтня, 13:56
Дрони атакували нафтозавод у Орську та об’єкт у Пермі
Дрони уразили нафтозавод РФ за 1500 км від України
29 квiтня, 09:58
«Радянська спадщина» створює структурну вразливість усередині Вірменської апостольської церкви
Релігійна зброя Путіна: УПЦ МП та Вірменська апостольська церква
25 квiтня, 12:45
Саудівська Аравія збільшила імпорт російського мазуту на 18%
Путін знайшов новий ринок. Саудівська Аравія наростила закупівлі мазуту з РФ
23 квiтня, 19:19
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
Ексглава уряду України: Світ має отямитись. Міжнародне право не діє
23 квiтня, 14:47
Путін згадав про шкарпетки на Дні святкування муніципальної влади
Путін знайшов пояснення «перемогам» Росії: справа у шкарпетках
21 квiтня, 16:08
Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
21 квiтня, 08:21

Політика

Брюссель звинуватив США у збільшенні прибутків Кремля
Брюссель звинуватив США у збільшенні прибутків Кремля
Тегеран висунув Вашингтону шість умов для мирної угоди
Тегеран висунув Вашингтону шість умов для мирної угоди
Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня
Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua