Брюссель звинуватив США у збільшенні прибутків Кремля

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Євросоюзі заявили, що послаблення нафтових обмежень з боку Вашингтона допоможе Росії заробити більше на тлі війни в Ірані та стрибка цін на енергоносії

Європейський Союз розкритикував рішення США продовжити послаблення нафтових санкцій проти Росії. У Брюсселі заявили, що такий крок лише збільшить фінансові надходження Кремля на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС не підтримує ідею послаблення санкційного тиску на Росію. «З погляду ЄС ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію», – наголосив він.

За словами Домбровскіса, саме Росія отримує додаткові фінансові вигоди від загострення ситуації на Близькому Сході та подорожчання викопного палива. «Відповідно, якщо вже на те пішло, нам потрібно посилити цей тиск», – заявив єврокомісар.

У Брюсселі побоюються, що будь-які винятки або пом’якшення нафтових обмежень дозволять Москві збільшити прибутки від експорту енергоресурсів, які Росія використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС, США та країни G7 запровадили масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Захід намагався обмежити доходи Кремля від продажу нафти та газу, які залишаються одним із ключових джерел фінансування російського бюджету.

Водночас через нестабільність на світовому нафтовому ринку та побоювання різкого стрибка цін окремі країни періодично погоджували тимчасові винятки або послаблення для окремих операцій із російською нафтою.

Останнє загострення ситуації на Близькому Сході та війна в Ірані призвели до нового зростання цін на нафту, що, за оцінками європейських посадовців, додатково посилило фінансові позиції Росії на світовому енергетичному ринку.

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що Мінфін США вдруге продовжив тимчасовий виняток із санкцій – дозволивши купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі. Виняток діяв з 17 квітня до 16 травня і не поширювався на постачання до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

До слова, раніше «Главком» писав, що США заявляли про відсутність планів продовжувати подібні ліцензії – утім, щоразу їх усе ж таки поновлювали.